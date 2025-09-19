Carmen Lomana (77 años): "Mis memorias son más interesantes y auténticas que las de Isabel Preysler o Mar Flores"

Carmen Lomana, con un vestido rojo de tafetán con lazada, en el histórico desfile de Carolina Herrera celebrado en la Plaza Mayor de Madrid.Getty Images

Carmen Lomana nunca pasa desapercibida. La empresaria leonesa volvió a ser protagonista en la noche madrileña al acudir al desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor, un acontecimiento histórico para la moda internacional que presentó la colección Primavera-Verano 2026 en un escenario patrimonial único.

Lomana llegó fiel a su estilo con un elegante vestido rojo de tafetán, con volumen en la falda y un gran lazo delantero. Un diseño que evoca los modelos más icónicos de Carolina Herrera, donde el rojo intenso, las lazadas y los volúmenes teatrales se han convertido en parte esencial del sello de la casa. No se trataba de un estreno, la leonesa ya lo había llevado en noviembre de 2024 en Zaragoza. Una elección que demuestra que, incluso en la élite de la moda, Carmen apuesta por rescatar piezas icónicas de su propio armario.

Entre memorias y comparaciones

Más allá del estilismo, Carmen Lomana volvió a dar titulares. En declaraciones a Europa Press durante el desfile, la leonesa respondió sobre la avalancha de autobiografías y defendió la autenticidad de la suya frente a las de Isabel Preysler y Mar Flores:

"Mis memorias son más auténticas, las más interesantes. A mí me conocen de verme de un lado a otro, pero mi vida muy poco. Y realmente mis memorias son una novela".

Sobre Preysler, que reaparecía en el evento, comentó con humor: "Ese es su kit: que no se la vea, así cuando aparece llama más la atención". Añadió además sobre su biógrafa, la periodista Pilar Vidal: "Está completamente fascinada, creo que le gustaría ser Isabel Preysler".

Ni Bertín, ni Ágatha

Lomana también habló de Bertín Osborne tras conocerse su vasectomía. "Gracias a Dios no puedes seguir teniendo niños, pero haciendo el amor sí", bromeó al respecto, antes de zanjar con un "ya no me preguntes más, que me he cansado".

Eso sí, dejó claro que no hay lugar para la especulación: "¿Yo con Bertín? Ni loca. Porque no es mi tipo. A lo mejor cuando era más joven sí, pero ahora no".

Tampoco faltó su referencia a Ágatha Ruiz de la Prada, con quien ha tenido desencuentros públicos en el pasado. En esta ocasión, Carmen quiso restar importancia al asunto: "Nos hemos dicho hola y ya está. Yo hace mucho que lo he enterrado, la única a la que le favorece este rollo es a ella". Y añadió con naturalidad: "Si hay que tomarse un café, se toma. No soy nada sectaria ni rencorosa". Sobre su relación actual con la diseñadora, fue sincera: "No me cae ni bien ni mal. Antes me caía muy bien, la quería mucho, pero han pasado muchas cosas".