El desfile de Fely Campo, en imágenes: invita a soñar "a mujeres reales"

La costura de Odette Álvarez y la de Fely Campo mantienen un nexo común: se dirigen a una mujer real, que vive la moda con pasión y que busca en ella diversión y piezas con las que soñar con los pies en la tierra, como han mostrado este sábado en la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La diseñadora salmantina Fely Campo cierra este año la celebración de su cincuenta aniversario en el mundo de la moda, en el que comenzó siendo una adolescente, con una colección que invita a soñar "a mujeres reales, con los pies en el suelo".

La creadora ha puesto en pie 'Dreaming', una propuesta para la próxima primavera-verano con la que se mantiene fiel a su esencia y a la de sus clientas, que son las que le van diciendo qué es lo que quieren", ha comentado a EFE este viernes antes del desfile.

Por ello ha desarrollado una colección donde ha mostrado piezas para ser "instalada en la madurez", que buscan prendas que perduren en el armario.

Sus patrones están adaptados al cuerpo femenino que ya no tiene "20 años ni mide 1,80, pero teniendo en cuenta que los 50 o 60 años de ahora no son los de dos décadas atrás" y se atreven más, aunque buscan diseños acordes a su edad y su cabeza.

En definitiva, vestidos de invitada y celebración que ocultan con detalles estratégicos "todo lo que a cierta edad preferimos disimular de nuestro cuerpo".

Así, propone diseños con pantalón y superposiciones, escotes generosos en pecho y espalda, que después reduce en el taller al gusto de la clienta, o patrones que amplía hasta siete tallas más.

Piezas cómodas que dan seguridad a quién las luce, en las que no faltan chaquetas con patrones asimétricos; faldas tubo acompañadas de cuerpos semientallados o una confección sastre precisa que completa con un abrigo largo en jacquard beige. EFE

Por su parte, la diseñadora cántabra Odette Álvarez se mueve en el mundo imaginario de un club llamado 'Paraíso', un espacio de fiesta a partir del cual ha creado una colección en la que evoca el placer del verano tras un día de playa, que invita a una cena y baile a la luz de la luna con vestidos ligeros.

Las modelos han ido desfilando por la pasarela con diseños inspirados en Oriente -una constante en sus diseños-, además de en el Art Nouveau que deja su estela en referencias orgánicas y ornamentación vegetal y también recurre a la imágenes de la antigua Grecia, un triángulo desde donde las piezas funden lo urbano con el lujo artesanal.

Prueba de ello son un vestido joya y un pantalón, confeccionados en la India, donde sobre tul aparecen bordadas cuidadosamente delicadas flores, que contrastan con otras de las piezas de la colección, como un chaleco de ante y pechera metalizada.

La propuesta de Álvarez abraza el cuerpo con corsés en su interior que ciñen la silueta, pero de cara al exterior los vestidos fluyen ligeros.

Amplias camisas con jaretas en satén, chapas metálicas que tintinean sobre un vestido negro y que recuerdan a la tradición del imperio bizantino, o sencillos vestidos camiseros, son algunas de sus apuestas más destacadas.

Una 'bomber' de lino con pantalón corto y detalles de ante, un quimono bordado de inspiración oriental, así como camisas de mangas de amplias como un furisode se impregnan de una paleta rica en rosas, verdes, marrón chocolate o marfil.