Carmen Lomana sorprende en su programa en la 'Cope': «Soy fan de Bad Bunny desde hace cuatro años, me encanta»

Carmen Lomana nunca deja indiferente. En el último programa de 'La Hora Lomana' en la COPE, la empresaria volvió a demostrar que su estilo directo y sin filtros puede dejar titulares inesperados. Esta vez, el protagonista fue Bad Bunny, uno de los artistas urbanos más escuchados del planeta que recientemente ha batido el récord de la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music.

Una fan confesa del "conejo malo"

En plena tertulia, Lomana desveló:

"Soy fan de Bad Bunny desde hace cuatro años, me encanta."

La frase, que sorprendió tanto a sus compañeros de mesa como a los oyentes, dejó claro que la reina del glamour también se deja llevar por los ritmos del reguetón.

La anécdota en un after

Lejos de quedarse en una simple declaración, Carmen compartió una anécdota que terminó arrancando sonrisas en el estudio:

"Un día estaba pinchando en un after y no había manera de animar a la gente. De repente me dijeron: 'pon Bad Bunny'. Lo puse y todos bailando como locos".

Con esta confesión, Lomana dejó claro que el reguetonero puertorriqueño tiene un poder de convocatoria que trasciende generaciones y estilos.

De Paul Newman a Bad Bunny

Lo más llamativo es el contraste de gustos que Carmen mostró durante el programa. Apenas minutos antes se había declarado devota del cine clásico: "Tengo una debilidad absoluta por Paul Newman… y me quedo con Paul Newman y con Marlon Brando, sin duda."

De los galanes del Hollywood dorado al rey del reguetón, Lomana demuestra que sus referencias culturales son tan amplias como inesperadas.