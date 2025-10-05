Carmen Lomana denuncia el doble rasero del amor maduro: «Se juzga mucho más duramente a una mujer mayor con un hombre joven que al revés»

Carmen Lomana asistió a la boda de Cayetano Martínez de Irujo con un diseño crudo de encaje negro y perlas, fiel a su elegancia clásica y sobria.Instagram de Carmen Lomana

En un tono íntimo y firme, Carmen Lomana volvió a desplegar su autenticidad en 'La Hora Lomana', el espacio que conduce en COPE cada sábado. Esta vez, más allá de recomendaciones de estilo o anécdotas de etiqueta, dejó una reflexión contundente sobre el juicio social que aún pesa sobre las mujeres que se enamoran de hombres más jóvenes. «Se juzga mucho más duramente a una mujer mayor con un hombre joven que al revés», afirmó con convicción. Una frase que resonó como bofetada de realidad en una sociedad que, por muy moderna que se vista, sigue arrastrando viejos dobles raseros.

Para Lomana, lo esencial en una pareja no son las fechas de nacimiento, sino la afinidad emocional. Habló del amor como un espacio de comunicación, atracción y felicidad mutua, ajeno a normas impuestas: «Olvídate de cuántos años tienes tú y cuántos tiene él». La clave, para ella, es compartir momentos vitales desde una base común, una complicidad que se construye más allá de las generaciones.

Una boda aristocrática y un look con carácter

Entre confesiones personales y consejos a oyentes, Lomana se refirió también a un evento que marcará la crónica social del otoño: la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan. La empresaria asistía esa misma jornada al enlace y compartió detalles de su estilismo: un vestido en color crudo con encaje negro, de aire andaluz y rematado por un tocado "ideal", como ella misma lo describió. Una elección sofisticada, coherente con su estilo y con el escenario sevillano en el que se celebraba la ceremonia, la iglesia del Cristo de los Gitanos.

Pero más allá de la moda, lo que emocionó fue su retrato de la novia. «Trabajadora, culta y muy lista», dijo sobre Bárbara, a quien definió como una mujer de «mucha valía», capaz de aportar equilibrio y ternura a la vida de Cayetano. Un comentario que trascendió lo protocolario y evidenció una admiración sincera.

Sobre la ceremonia y sus códigos, Carmen reconoció que en eventos de este tipo se despliega una presión social que muchas veces oscurece la unión emocional.

Elegancia, fondo y algo de rebeldía

Carmen Lomana lleva años jugando un papel ambivalente: por un lado, icono de estilo y savoir faire; por otro, mujer que no teme opinar con claridad. Lo ha demostrado al hablar de jóvenes, de modas absurdas o de protocolo, pero esta semana, en su programa, lo hizo con especial sinceridad. Sus palabras, vestidas de experiencia, sonaron más necesarias que nunca: «Cada uno que haga lo que quiera.»

Una frase que bien podría aplicarse también a la propia Lomana.