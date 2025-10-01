Carmen Lomana publica su foto más sensual y responde con humor a la polémica: «Yo sola no me puedo bajar la cremallera»

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Carmen Lomana vuelve a estar en el centro de la conversación mediática. Hace unos días sorprendía en redes con una publicación en Instagram en formato vídeo, en la que presentaba a su novio Antonio (el inspector de Hacienda al que ha bautizado como su «novio fijo discontinuo») en imágenes frente a un espejo, y que terminaba con una instantánea muy sensual.

La imagen, tomada frente a un espejo, la muestra de espaldas con la cremallera del vestido bajada casi hasta la cintura. Una publicación que desató rumores y críticas, pero a la que Lomana respondió con su habitual desparpajo durante 'Tribunal Lomana', la sección que conduce cada semana en Las Mañanas Kiss: «Yo sola no me puedo bajar la cremallera».

Entre el humor y la polémica

Lejos de sentirse intimidada por las reacciones, Lomana se tomó el asunto con ironía. «Yo soy un poco descarada, ya sabes», confesó en antena, consciente del impacto que genera cada uno de sus movimientos públicos.

La controversia no es nueva. Hace apenas unos días, Carmen revelaba sus peleas más íntimas. En este contexto, la foto de la cremallera no hizo más que alimentar el debate sobre su nueva vida amorosa y su estilo de mostrarla.

La fotografía más comentada de Carmen Lomana en Instagram, con la cremallera bajada, que desató rumores y críticas en redes.Instagram de Carmen Lomana

Lo interesante es que Lomana se muestra enamorada, pero también reivindica su independencia. En el propio programa lo dejó claro al hablar de Antonio y de sus escapadas a París sin él: «Aquí cada uno hace lo que quiere».

La foto que incendió Instagram

La imagen con la cremallera bajada ha sido analizada desde varios ángulos. Para algunos, es una provocación innecesaria; para otros, un gesto de autoafirmación y sensualidad madura. Lomana, sin embargo, no busca convencer a nadie. Prefiere provocar, divertirse y, sobre todo, no dejarse encasillar. «No es lo mismo estar sola… la juerga me la corta», dijo también en Las Mañanas Kiss, dejando claro que, con o sin pareja, seguirá disfrutando de su vida sin pedir permiso.