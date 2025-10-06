El detalle que hace que cualquier cocina luzca increíble, según el "cocinólogo" leonés Daniel Colino

El diseñador leonés Daniel Colino enseña el detalle maestro de las vitrinas retroiluminadas, clave para transformar una cocina en una de revista.Cocinas CJS

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hace apenas unos días, el diseñador leonés Daniel Colino, más conocido en redes como el "cocinólogo" y alma del canal 'Cocinas CJR', sorprendía con el truco maestro para reformar una cocina estrecha de 5 metros. Ahora, desde su estudio creativo, nos da una lección estética y funcional aún más reveladora.

«Hay un mueble dentro de todos los muebles de una cocina que yo creo que es el que más puede hacer que tu cocina sea una cocina de revista. Y me refiero a las vitrinas.»

Con más de 200.000 suscriptores en YouTube y una comunidad fiel que supera los 40 millones de visualizaciones, Colino firma un nuevo proyecto donde vitrinas, iluminación y coherencia visual se convierten en los ingredientes del diseño perfecto.

Vitrinas con luz: el arma estética más poderosa en una reforma

En su vídeo más reciente (una cocina en madera con península y vitrinas integradas) Colino defiende que no hay mueble con más capacidad de transformación visual que la vitrina. Pero no cualquier vitrina: debe tener marco en aluminio negro, cristal Noir (que deja ver pero no del todo), y, sobre todo, una iluminación cálida y sutil colocada detrás de los estantes.

Este detalle, aparentemente mínimo, cambia por completo la percepción del espacio. Cuando se apaga la luz principal, las vitrinas iluminadas permanecen encendidas como piezas escultóricas, generando ambiente, profundidad y una estética sofisticada.

«El truco, truco, trucazo, sin duda, es la iluminación.»

La clave, explica, está en lograr que ese punto focal se mantenga visualmente activo incluso cuando la cocina está en reposo. Y no se trata solo de decorar: la luz cálida bien situada aporta funcionalidad, orden visual y sensación de lujo real.

El poder de los acabados: madera, negro y Dekton

El proyecto combina una serie de decisiones de diseño que refuerzan la idea de cocina editorial: madera de roble Kairós con veta vertical, perfil Gola negro, electrodomésticos integrados en el mismo tono, y una encimera de Dekton Ádia que reviste toda la península, incluidos los costados.

Nada se deja al azar. Los mecanismos de luz, el grifo, el fregadero, incluso los marcos de los enchufes, se adaptan al mismo código visual. Según Colino, esta continuidad de materiales y colores es lo que da coherencia y eleva el conjunto.

«Para que un proyecto tenga coherencia, tiene que continuar siempre con los mismos acabados.»

El resultado es una cocina urbana, funcional y cálida, que apuesta por una elegancia serena sin caer en excesos decorativos.

Distribución que respira: península, zona de café y luz a medida

A pesar de las complicaciones del espacio (un piso reformado con muros sin ángulo recto) el equipo de diseño liderado por Estela de Cocinas CJR consigue una distribución perfecta. La cocina incluye una gran península con zona de cocción, torre de horno y microondas, fregadero central y una zona de café de solo 60 cm que actúa como un rincón emocional dentro del espacio.

Los pasos libres y la orientación hacia el salón permiten una fluidez visual y funcional poco habitual. Además, todo el sistema de iluminación se controla con mando y llaves independientes.

El detalle final lo pone una serie de focos de tipo campana, orientados a bañar paredes y estantes sin deslumbrar. La luz, siempre cálida, es uno de los elementos más cuidados del proyecto.

«Un buen proyecto de iluminación no es que cambie la cocina, es que cambia cualquier estancia de tu casa.»

Cuando el diseño piensa en ti: cuberteros, roll-ups y zona de barra

Más allá del impacto estético, Colino demuestra que el verdadero lujo está en los detalles funcionales: cuberteros de grafeno, escurreplatos roll-up, zonas de almacenamiento modulares, una barra de 2 metros con espacio para tres comensales cómodos. Todo con el objetivo de que el diseño no solo se vea, sino que se viva.