El influencer Larry Shy elige España antes que EE.UU y aclara que en su país no existe la morcilla de León
Larry Shy es un influencer que ya ha visitado León en varias ocasiones
El creador de contenido americano Larry Shy, conocido por sus viajes alrededor de las diferentes ciudades de España, y enseñando su arquitectura, cultura y gastronomía, ha subido un nuevo vídeo durante esta tarde de jueves.
En ella, sus fans le preguntan si prefiere España o Estados Unidos, a lo que el creador de contenido ha contestado que, aunque ama a su país, en él no hay comida ni tapas como el jamón, la morcilla, o el chuletón.
Larry Shy es un influencer que ya ha visitado León en varias ocasiones y ha mostrado en sus vídeos la Catedral de León o incluso ya ha debatido con sus seguidores entre la morcilla de León o la de Burgos.
