El influencer Larry Shy elige España antes que EE.UU y aclara que en su país no existe la morcilla de León

El creador de contenido americano Larry Shy, conocido por sus viajes alrededor de las diferentes ciudades de España, y enseñando su arquitectura, cultura y gastronomía, ha subido un nuevo vídeo durante esta tarde de jueves.

En ella, sus fans le preguntan si prefiere España o Estados Unidos, a lo que el creador de contenido ha contestado que, aunque ama a su país, en él no hay comida ni tapas como el jamón, la morcilla, o el chuletón.

Larry Shy es un influencer que ya ha visitado León en varias ocasiones y ha mostrado en sus vídeos la Catedral de León o incluso ya ha debatido con sus seguidores entre la morcilla de León o la de Burgos.