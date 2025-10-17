Diario de León

El estreno de 'Love Is Blind' trae más que drama: la psicóloga Silvia Llop lo convierte en una alerta emocional

La psicóloga Silvia Llop analiza una escena de la nueva temporada de 'Love Is Blind' y destapa una estrategia de manipulación emocional que demasiadas veces se normaliza

Silvia Llop, psicóloga experta en relaciones, comparte su análisis sobre una escena de Love Is Blind que ejemplifica una forma común de gaslighting emocional

Patricia de la Torre

A veces, la televisión muestra más de lo que parece. La psicóloga Silvia Llop, especializada en relaciones de pareja, compartió en su cuenta de Instagram un análisis sobre la temporada 9 de 'Love Is Blind', recién estrenada en Netflix el 1 de octubre de 2025. A través de una secuencia aparentemente trivial, desmonta una estrategia de manipulación emocional que muchas personas viven sin reconocer: el gaslighting.

«Te cuento un ejemplo de gaslighting que he visto en la última temporada del show 'Love is Blind', de @netflix_es, en su versión americana», explica la psicóloga al inicio del vídeo, donde analiza paso a paso una conversación entre una pareja del programa.

Love Is Blind y la escena que encendió las alarmas de Silvia Llop

La secuencia elegida por Silvia Llop ocurre cuando una de las participantes comienza a sospechar que su pareja podría tener problemas con el alcohol. La gota que colma el vaso es la desaparición de un pack de 12 cervezas y una botella de tequila que, según ella, no consumió. Él, sin embargo, desvía la atención, duda de su relato y minimiza el hecho.

La experta lo define con claridad:

«Aquí lo que vemos es gaslighting, vamos… en su más máximo nivel».

Y lo que describe es una de las formas más insidiosas de maltrato psicológico, ya que consiste en hacer que la otra persona dude de lo que sabe, siente o recuerda.

Sin caer en el spoiler —como ella misma aclara—, Llop utiliza este ejemplo real del reality para ejemplificar cómo se puede manipular la realidad con discursos evasivos:

«Distintas estrategias para al final hacer un gaslighting, que significa tergiversar la realidad para hacerle creer a la otra persona que lo que ha pasado realmente no ha pasado».

Más allá del reality: una lección sobre vínculos tóxicos

A Silvia Llop le siguen más de 135.000 personas en Instagram, pero su contenido no busca entretenimiento sino prevención emocional. Y 'Love Is Blind' es solo el contexto para una alerta mucho más amplia: las relaciones afectivas se están viendo afectadas por dinámicas de control, consumo y manipulación que no se pueden seguir invisibilizando.

Una de las claves que denuncia Llop en este tipo de situaciones es cómo el discurso de quien manipula suele ir adaptándose: primero niega los hechos, luego los relativiza, y más tarde se victimiza o se desentiende. Es la lógica del gaslighting. El problema nunca es el que manipula, siempre es la percepción del otro.

En los comentarios de su publicación, varias usuarias comparten experiencias personales similares: desde situaciones de pareja donde el consumo de alcohol es minimizado sistemáticamente, hasta recuerdos de relaciones marcadas por la mentira, la culpa impuesta o la invalidez emocional.

