Cayetano Rivera se encuentra bien tras el siniestro y asegura que no le practicaron ninguna prueba de alcoholemia: "Ni positivo ni nada"

Cayetano Rivera Ordoñez sufrió un accidente de tráfico el pasado domingo tras empotrar la furgoneta que conducía contra dos palmeras en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, cerca de su propio domicilio.

Según han informado fuentes policiales, en torno a las 21:00 horas del domingo, el torero perdió el control del vehículo e invadiendo una glorieta ajardinada a la salida del mencionado club de golf. En el impacto llegó a derribar dos palmeras. Aunque inicialmente los detalles de la información han sido confusos, lo que ha estado fuera de toda duda ha sido el buen estado de salud del torero, tal como ha confirmado su abogado, Joaquín Moeckel, a diferentes medios de comunicación a lo largo de la mañana de ayer. El letrado también ha detallado que con el choque saltaron los airbags de la furgoneta.

Desde el entorno del torero han transmitido que el choque se habría debido a "un despiste con el teléfono móvil" tras entrarle una llamada, según ha contado Susanna Griso en 'Espejo Público'. La presentadora también ha señalado que el diestro habría salido "por su propio pie" del coche para dirigirse a su casa. La policía, avisada por los vecinos del siniestro, habría acudido al domicilio del torero donde, según ha precisado la presentadora, "no le hicieron la prueba de alcoholemia".

En la misma línea se ha pronunciado a primera hora de la tarde el propio Cayetano en declaraciones a la revista '¡Hola!': "Vino la Policía, sí, porque fue en la entrada a mi urbanización y estaba a escasos metros de mi casa", explicó. "Con el golpe estaba un poco aturdido y fui a sentarme un poco. ¡Pero ya está! Ni positivo ni nada", aclaró sobre la posibilidad de que hubiera dado positivo en una prueba de alcoholemia.

Este no es el primer percance en el que se ve implicado el hijo de Carmina Ordoñez, que en la madrugada del pasado 30 de junio fue detenido en un céntrico restaurante de comida rápida de Madrid donde habría protagonizado un acalorado enfrentamiento con los empleados del establecimiento.

Los agentes que se personaron recogieron en el atestado policial que el diestro mostró una actitud "desafiante, soberbia y poco colaboradora", por lo que fue detenido por resistencia y desobediencia a la autoridad. También se habló entonces de su supuesto "estado de embriaguez". Desde la Jefatura de la Policía de Madrid quisieron dejar claro que "no hubo enfrentamiento físico ni incidentes mayores, simplemente una actitud obstructiva ante la Policía Nacional".

Por su parte, Cayetano ha venido defendiendo que en ningún momento protagonizó ni participó en "ningún acto de agresión hacia los agentes de la autoridad" a los que denunció por detención ilegal, alegando que su actuación fue "desproporcionada".

A pesar de las explicaciones, parece que hay preocupación por la situación del torero. El tertuliano Cristóbal Soria se ha hecho eco en 'Espejo público' de la inquietud que cunde en "su entorno personal de sangre". "Hay una preocupación de qué le está pasando", ha comentado. "El problema no es que haya roto con su entorno más cercano, el problema es que está permitiendo que se le esté acercando gente que, a las pruebas me remito, no le están sumando", añadió.

La colisión de Cayetano se ha saldado solo con daños materiales y todo ha quedado en un susto. El hermano pequeño de Francisco Rivera no es el primer torero que se ve envuelto en un accidente de tráfico. En mayo de 2011, José Ortega Cano chocó frontalmente con otro vehículo mientras conducía entre Sevilla y Castilblanco de los Arroyos, con trágicas consecuencias, ya que falleció en el acto el conductor del otro coche, Carlos Parra. El viudo de Rocío Jurado fue condenado a dos años y medio de cárcel por homicidio imprudente y conducción temeraria después de que considerara demostrado que circulaba con exceso de velocidad, aunque la prueba de alcohol en sangre que había dado positiva no fue tenida en cuenta ya que se rompió la cadena de custodia en el hospital.