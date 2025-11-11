Los Javis se separan (pero el negocio sigue)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una de las parejas más emblemáticas de la industria audiovisual española ha decidido poner fin a su relación sentimental después de 13 años juntos. Según ha confirmado El País en exclusiva, Javier Ambrossi y Javier Calvo han decidido separarse en el plano personal, aunque seguirán manteniendo intacta su colaboración profesional.

Conocidos popularmente como 'Los Javis', ambos cineastas se encuentran actualmente inmersos en el rodaje de su nueva película 'La bola negra', un proyecto inspirado en Federico García Lorca que, según fuentes cercanas, es "el proyecto más bonito de su vida". Precisamente, durante la última semana de abril de 2025 finalizaron el grueso de la grabación y celebraron una fiesta con todo el equipo, aunque todavía quedan algunas escenas por completar.

La noticia llega después de que comenzaran a circular rumores sobre su posible ruptura, especialmente tras algunas apariciones públicas por separado que resultaron inusuales para quienes seguían de cerca a la pareja. Una de las más comentadas fue la reciente participación en solitario de Javier Calvo en el programa 'La Revuelta', donde acudió sin la compañía de Ambrossi, algo poco habitual hasta ahora.

Trayectoria conjunta y proyectos actuales

A pesar de la separación sentimental, fuentes cercanas aseguran que su colaboración profesional se mantiene más fuerte que nunca. Ambos continuarán trabajando juntos en todos los compromisos profesionales ya establecidos y mantendrán su unión creativa en los proyectos futuros. Esta decisión refleja la madurez con la que la pareja ha enfrentado el fin de su relación, priorizando el legado artístico que han construido conjuntamente.

Los Javis comenzaron a vivir juntos en 2012, cuando Calvo tenía 21 años y Ambrossi 28. Durante estos 13 años han logrado posicionarse como una de las fuerzas más innovadoras del panorama audiovisual en España, con éxitos como 'La Llamada' (2017), 'Paquita Salas', 'Veneno' y la aclamada 'La Mesías'. También han producido otras series como 'Cardo', 'Mariliendre' y 'Vestidas de azul', consolidándose como referentes indiscutibles de la nueva ola creativa española.

Actualmente, su proyecto más ambicioso es 'La bola negra', que toma el título de una obra inacabada de Federico García Lorca y se desarrolla en tres épocas diferentes de España: 1933, 1937 y 2017. El filme marca el debut interpretativo del músico Guitarricadelafuente, quien estará acompañado por un reparto de lujo que incluye a Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas, entre otros.

Una historia de amor que trascendió a la pantalla

La relación entre Ambrossi y Calvo comenzó de forma curiosa a través de las redes sociales. Como el propio Ambrossi confesó en noviembre de 2023 durante una charla con el periodista Manuel Jabois: "Las redes han tenido un impacto enorme en nuestras vidas: nos conocimos por Facebook. Nos habíamos visto alguna vez porque los dos éramos actores y él era conocido por 'Física o química', y yo me metí y le escribí en plan 'me gusta mucho tu trabajo'... Estaba ligando, básicamente".

Uno de los momentos más recordados de su relación ocurrió en septiembre de 2017, cuando durante la premiere de 'La llamada' en el cine Capitol de Madrid, Ambrossi pidió matrimonio a Calvo frente al público asistente con unas emotivas palabras: "La película habla sobre el amor transformador que siento por Javi, el amor de mi vida. Yo creo que es el momento, no lo iba a hacer, pero ¿te quieres casar conmigo?". Calvo aceptó sin dudar, sellando así un compromiso que ha durado hasta ahora.

En octubre de 2024, la pareja mostró en la revista Ad su impresionante casa en Madrid, una vivienda unifamiliar concebida por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos, cuya construcción requirió tres años de trabajo. "Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano. Un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena", explicaba entonces Ambrossi.

El futuro profesional de la pareja creativa

Según las fuentes consultadas por El País, a partir de ahora será cada vez más habitual verles por separado en eventos y apariciones públicas, algo a lo que sus seguidores deberán acostumbrarse gradualmente. Sin embargo, la marca 'Los Javis' permanecerá intacta en el ámbito profesional, manteniendo ese sello único que les ha llevado a convertirse en referentes de la creación audiovisual contemporánea.

La separación de Ambrossi y Calvo marca el final de una etapa en lo personal, pero no en lo profesional. Ambos seguirán al frente de Suma Content, la productora que fundaron y dirigen creativamente desde su sede en el barrio madrileño de Chamberí, y que se ha consolidado como una de las principales empresas de ficción audiovisual en España.

El legado conjunto de Los Javis trasciende ya su relación sentimental. Con su característico estilo, han conseguido revolucionar el panorama audiovisual español y dar voz a historias y personajes que anteriormente quedaban al margen de la narrativa mainstream. Su capacidad para combinar sensibilidad, humor y profundidad les ha convertido en creadores únicos cuya colaboración profesional seguirá dando frutos, independientemente de su situación personal.