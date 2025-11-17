«No paro de llorarla»: Parada se despide de Encarnita Polo y revela el dolor oculto tras su muerte

José Manuel Parada junto a Encarnita Polo en una de sus últimas apariciones públicas, mostrando la complicidad que los unía desde hace décadas.Instagram de Jose Manuel Parada

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La muerte de Encarnita Polo ha dejado un vacío difícil de asumir para la música popular española, pero también para quienes compartieron con ella escenario, micrófono y vida. José Manuel Parada, su amigo íntimo y compañero de tantos programas, ha sido una de las voces más sentidas tras conocerse el fallecimiento de la cantante sevillana, ocurrida el pasado 14 de noviembre en una residencia de mayores en Ávila. La investigación policial apunta a un posible homicidio.

Conmovido y aún en estado de shock, Parada ha expresado su dolor a través de redes sociales. «No paro de llorarla», ha escrito. En su mensaje, recordó cómo Encarnita Polo era «una más del equipo» en programas como 'La radio de las sábanas blancas' y 'De Parada en La Uno'.

«Encarnita era muy especial y tenía un corazón enorme. Nadie merece un final así, pero ella menos que muchos».

La noticia de su muerte ha generado una oleada de reacciones, tanto de figuras del mundo artístico como de su público más fiel. La causa del fallecimiento ha dejado helado al país: según fuentes policiales, Polo pudo haber sido víctima de una agresión por parte de otro residente, un octogenario ingresado solo dos días antes en el módulo para personas con demencia. La Fiscalía ha abierto diligencias y el caso está bajo custodia judicial.

El legado de Encarnita Polo y su vínculo inseparable con Parada

La relación entre Encarnita Polo y José Manuel Parada no era solo profesional. Tal como él mismo ha recordado, compartieron vida, confidencias y una amistad tejida en años de televisión y giras. «Raquel —la hija de Encarnita— me recordó que para ella era como un hermano, y lo entiendo, porque para mí también lo era», escribió el periodista.

Encarnita Polo fue pionera del flamenco-pop, pero su figura va mucho más allá del éxito de 'Paco, Paco, Paco'. Su versatilidad, su energía y su capacidad para conectar con el público marcaron generaciones. Su paso por 'Cine de barrio', sus colaboraciones con artistas como Cassen, y su presencia habitual en la pequeña pantalla la convirtieron en un icono del espectáculo español.

La despedida de Parada pone luz sobre el olvido al que, con frecuencia, son relegadas nuestras figuras culturales cuando cesa el foco. «Se ha ido con ella un montón enorme de páginas de nuestra vida», escribió.

Hoy, además del dolor, queda el deber de recordar su voz, su figura y su dignidad. Porque como dijo Parada: «Nunca te olvidaremos, puedes estar bien segura».