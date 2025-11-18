La diseñadora leonesa Silvia Fernández viste a la presentadora de Telecinco Arancha Morales con un mono blanco que redefine la elegancia nupcial

Arancha Morales, radiante y fiel a su estilo, lució un mono blanco exclusivo de Silvia Fernández Atelier en su boda íntima.@silviafernandezatelier

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En plena temporada de bodas alternativas, la periodista de Telecinco Arancha Morales ha marcado un antes y un después con un look nupcial que escapa a los códigos clásicos. En una ceremonia íntima junto al también comunicador Jorge Marrón, Morales apostó por la elegancia menos convencional: un mono blanco diseñado exclusivamente por Silvia Fernández Atelier, que ha captado todas las miradas por su fuerza, sofisticación y frescura contemporánea.

Silvia Fernández viste a Arancha Morales con un mono nupcial blanco exclusivo

La diseñadora leonesa Silvia Fernández creó un diseño a medida que responde con precisión a la personalidad de la novia: serena, elegante y sin artificios. El mono, de líneas amplias y estructura cuidada, se compone de un pantalón bombacho ajustado al tobillo, mangas abullonadas con puño y botones joya, y un gran lazo al cuello como gesto protagonista.

«Quería ir sencilla pero elegante», reconocía Arancha Morales. Y esa fórmula, lejos de resultar básica, se ha revelado como una declaración estética. El tejido fluido, la marcada cintura y la ausencia de ornamentos excesivos convierten el diseño en una pieza eterna, que habla más de actitud que de moda.

Un look que rompe con los códigos nupciales convencionales

En una época en la que muchas novias vuelven a lo tradicional, otras apuestan por trajes que reflejen de forma honesta su estilo cotidiano. Arancha Morales se une así a la creciente tendencia de novias que eligen pantalón, mono o conjuntos de dos piezas como alternativa al vestido clásico.

Este diseño de Silvia Fernández, tan estructurado como delicado, es un ejemplo de cómo la moda nupcial puede evolucionar sin perder solemnidad. La elección del blanco puro, el patronaje con carácter y la ausencia de estridencias hacen que cada elemento comunique una elegancia silenciosa, pero rotunda.

Jorge Marrón, a juego con una estética nupcial refinada

El estilismo de Jorge Marrón no se quedó atrás: traje blanco con solapas negras, camisa negra y un broche floral como acento. La pareja, acompañada por su hijo, protagonizó una de las estampas más comentadas en redes, caminando entre hojas otoñales y destilando complicidad.