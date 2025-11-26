¿Qué significa 'volcel', el término que utilizó Rosalía para describir su situación amorosa?
Rosalía enfatiza que su decisión es una elección de libertad y autoconocimiento, sin dramas ni resentimientos
El término "volcel", que utilizó Rosalía en una reciente entrevista (en el podcast de Radio Noia, de Radio Primavera Sound), es un acrónimo que ella misma usó para describir su estado actual, y se ha convertido rápidamente en un término viral.
"Volcel" es un acrónimo que significa: Vol de Voluntario y Cel de Celibato.
Al declararse "volcel", Rosalía está manifestando que ha elegido, por voluntad propia y de forma consciente, entrar en un periodo de abstinencia sexual y relacional (o celibato).
La cantante explicó su decisión en el contexto de la presión mediática por su vida sentimental: "Yo ahora mismo soltera, ¡volcel! Celibato voluntario. Se ha acabado esta fantasía, esta delusión, que no lleva a ninguna parte. Dejemos estar los crushes, ¿vale? No tengo espacio para los crushes."
El uso de este término por Rosalía tiene un doble significado:
Priorización Personal: Señala que en este momento de su vida (tras una ruptura y con una intensa carrera musical), está priorizando su trabajo, su arte y su bienestar personal por encima de las relaciones sentimentales y la actividad sexual.
Diferenciación de "Incel": El término "volcel" surgió como una contraposición al término "incel" (Involuntarily Celibate), que se refiere a personas que están en celibato de forma involuntaria y, a menudo, ligado a comunidades online misóginas y resentidas. Al usar "volcel", Rosalía enfatiza que su decisión es una elección de libertad y autoconocimiento, sin dramas ni resentimientos.