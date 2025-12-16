Ana Torroja, ¿marquesa por herencia y corazón mexicano? Estas son sus confesiones en La Revuelta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ana Torroja fue la invitada estrella de la última edición de "La Revuelta", el programa conducido por David Broncano, donde no solo presentó su nuevo sencillo, "La maleta", sino que también se sinceró sobre aspectos personales y profesionales muy llamativos. El momento que acaparó más titulares fue la revelación sobre su título de marquesa de Torroja, un honor que heredó y sobre el cual confesó no sentirse "merecedora" en un inicio, puesto que el reconocimiento fue otorgado a su abuelo, Eduardo Torroja, por sus méritos en la investigación y la ingeniería civil, siendo el Hipódromo de la Zarzuela una de sus obras destacadas. Torroja admitió la importancia del legado familiar que combina ciencia y arte, y la necesidad de llevar a cabo los trámites para ostentar el marquesado.

Otro punto de gran interés para el público y que la cantante abordó con franqueza fue la eterna pregunta sobre el regreso de Mecano. Aunque sus seguidores insisten constantemente, Ana Torroja dejó claro que la posibilidad de una reunión es "bastante improbable", aunque evitó la palabra "imposible" para no acabar con toda la esperanza. Explicó que la distancia entre los hermanos Cano y ella se hace cada vez mayor, y que cada uno ha encauzado su vida de forma distinta. No obstante, confirmó que mantienen un contacto esporádico y que la música del grupo "nunca dejará de existir" a través de sus conciertos en solitario.

Además de la música y su linaje, la cantante demostró un excelente estado físico, revelando que a sus casi 66 años se mantiene activa gracias al remo y las pesas, aunque bromeó sobre la dificultad de mantener el músculo con la edad. También abordó temas espinosos como sus finanzas, asegurando que su nuevo disco es una producción propia financiada por ella misma, y que sus ganancias pasadas las invirtió, afirmando que tiene "para vivir bien" de manera independiente. Finalmente, Torroja reiteró su profundo cariño por México, al que considera su casa de adopción, sintiéndose muy querida y valorada por el público y la cultura del país.