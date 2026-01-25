París se despide de Nichanian al frente de la moda hombre de Hermès, en fotos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Ninguna diseñadora ha estado tanto tiempo al frente de una casa como Véronique Nichanian al timón de Hermès, para quien este sábado presentó su última colección de hombre tras 38 años ininterrumpidos como responsable de la prestigiosa firma.

La creadora, nacida en 1954 tomó el relevo de longevidad tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld, que pasó más de medio siglo en Fendi y más de tres décadas en Chanel.

El último desfile de Nichanian para Hermès, en el que se han presentado las propuestas para el otoño-invierno 2026-27, ha tenido lugar en el Palais Brongniart, construido a principios del siglo XX para albergar la Bolsa de París, donde presentaron abrigos, amplias chaquetas y trajes, trío estrella de una colección compuesta de 59 looks.

Además de espectaculares abrigos, chaquetas y trajes rectos y cruzados, en ocasiones de raya diplomática, se vieron envolventes jerséis, algunos de cuello alto, sobre camisas, parkas e impermeables. En cuanto a pantalones, los de cuero tuvieron gran protagonismo.

Nuevamente, pieles de ternera y cordero, así como cashmeres formaron parte de multitud de looks, junto a una combinación de tejidos técnicos como el neopreno, en ocasiones. "Materias excepcionales, sin apariencia. Prendas para hoy y para siempre", se leía en el dossier que cada invitado encontraba en su asiento.

Creaciones atemporales y algunas reversibles. En el pase no faltaron looks sorprendentes, como los dos últimos: un traje en cocodrilo brillante, al que le seguía un abrigo del mismo material.

Un despliegue del buen gusto y gran calidad al que durante casi cuarenta años, o lo que equivaldría a más de setenta colecciones, ha acostumbrado Nichanian. En ellas confort y sobriedad, sin olvidar los detalles, van de la mano.

En el terreno de los accesorios, bolsos en piel, la mayoría, del modelo Plume, aunque también en lona; bufandas, cinturones reversibles, broches, anillos y botines fueron el detalle final de los looks presentados.

La paleta de colores fue por ese camino de la coherencia y la atemporalidad: azules, grises, caqui, marrones, y topo, entre otros.

Véronique Nichanian deja la dirección artística del universo masculino de Hermès por decisión propia, aunque es posible que continúe como consultora para la casa.

A partir de la próxima colección, la del verano de 2027, que se presentará en junio, la encargada de la misma será la británica Grace Wales Bonner, especialista igualmente en crear prendas masculinas, quien toma el testigo en firma.

Sobre esta 'maison' se han escrito buen número de libros. El último de ellos, y antes del 190 aniversario de la casa, que tendrá lugar el próximo año, veía la luz en Francia hace pocos meses, en la editorial L’Imprévu. Se trata del escrito originalmente en italiano por Mara Cappelletti, bajo el título 'Hermès Phylosophy'.

Tras el último desfile de Véronique Nichanian, y donde los invitados se han levantado para aplaudir al finalizar, se ha organizado una fiesta de despedida en el mismo lugar.