La leonesa Samantha Hudson arrasa en los Feroz con un monólogo demoledor: "Con Franco no había Temu"

La leonesa Samantha Hudson se convirtió en la gran protagonista inesperada de la gala de los Premios Feroz 2026, celebrada en el Pazo da Cultura de Pontevedra, gracias a un monólogo cargado de ironía y crítica social que ha arrasado en redes sociales.

La artista, cantante y actriz, subió al escenario hacia el final de la gala para entregar el premio a la mejor serie dramática. Lo que en principio parecía una simple presentación se transformó en un discurso de casi cuatro minutos que no dejó indiferente a nadie. Samantha Hudson rompió el guion oficial y aprovechó el momento para repasar, con su sello característico de humor ácido y sorna, los principales dramas globales y locales del último año.

"Para muchísima gente yo soy una tragedia, aunque para tragedia el año que llevamos", arrancó la leonesa, desatando ya las primeras risas y aplausos. A continuación, enumeró sin filtros algunos de los conflictos y problemas más graves del momento: el genocidio en Palestina, la violencia en Sudán, Irán y El Congo, el avance de la ultraderecha en varios países, la crisis climática, la especulación inmobiliaria impulsada por fondos buitres y los alquileres disparados. Y remató con un dardo muy certero: "Y lo peor de todo: la invasión de okupas. Ojalá tener miedo de que me okupen la casa porque significaría que me puedo permitir una".

El público respondió con aplausos entusiastas mientras Hudson continuaba cuestionando, con ironía mordaz, quiénes son señalados como culpables de todos estos males. "¿Los colectivos vulnerables, los pensionistas, las malvadas feministas que amenazan con ejercer su derecho al aborto? ¿De quién iba a ser la culpa? ¿De los millonarios? ¿De los tecnócratas? No, hombre, no. La culpa es de los inmigrantes ilegales que vienen a quitarnos el trabajo y, por supuesto, no nos olvidemos de las personas trans, esos malvados seres que hacen cosas horribles como ir al baño o participar en el deporte".

La leonesa no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra la nostalgia por el pasado franquista que algunos sectores expresan en redes. "Para colmo esta oleada de jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor. A ver cómo íbamos a subir el Lip Combo a TikTok si nos hacía falta un marido hasta para ir a mear", ironizó. Y añadió: "Con Franco no había Temu". Remató defendiendo el lenguaje inclusivo frente a quienes lo critican por "economizar": "Una dice 'ellos, ellas, elles' y se enfadan. Pero para decir nostálgicos del régimen en vez de fachas, ahí no hay economía que valga".

El monólogo, que provocó aplausos constantes en la sala y una avalancha de reacciones en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok, ha sido calificado por muchos como "brutal", "absoluto cine" o "un zasca perfecto".

Fragmentos del discurso circulan ampliamente, con miles de visualizaciones y comentarios que van desde el apoyo entusiasta hasta críticas feroces.

Samantha Hudson, nacida en León y convertida en icono de la cultura queer y activista, demostró una vez más su capacidad para combinar entretenimiento, crítica política y humor sin concesiones, dejando claro que, incluso en una gala de cine, el escenario puede servir para decir cosas incómodas.