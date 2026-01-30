El chef Dani García en El Hormiguero: "La tortilla de patata es sin cebolla, no hay más"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El reconocido chef malagueño Dani García ha visitado recientemente el plató de 'El Hormiguero' para presentar sus nuevos proyectos gastronómicos, pero la conversación derivó inevitablemente hacia uno de los debates más intensos y divisivos de la cultura popular española. Con la franqueza que le caracteriza, el cocinero con tres estrellas Michelin quiso zanjar definitivamente la eterna disputa sobre la receta del plato nacional. Para García, la ortodoxia culinaria no deja lugar a dudas y su veredicto fue tajante al posicionarse en el bando de los "sincebollistas", una declaración que rápidamente encendió las redes sociales.

Durante su charla con Pablo Motos, el chef explicó que, bajo su criterio profesional, la auténtica tortilla española debe estar compuesta únicamente por cuatro ingredientes esenciales que son el huevo, la patata, el aceite de oliva virgen extra y la sal. García argumentó que la introducción de la cebolla altera la textura y el equilibrio de sabores original que busca ensalzar la calidad de la patata frita y la cremosidad del huevo. A pesar de reconocer que la cocina es un espacio de libertad, defendió que la receta técnica pura no contempla añadidos que aporten un dulzor innecesario al conjunto.

La firmeza del chef no se limitó solo a los ingredientes, sino que también hizo hincapié en la importancia de la ejecución para lograr el resultado perfecto. Según el experto, el secreto reside en el respeto por los tiempos de cocción y la proporción exacta entre los elementos básicos. Esta intervención en el programa de máxima audiencia ha servido para reafirmar su postura en un conflicto gastronómico que parece no tener fin, dejando claro que, al menos en sus fogones, la tradición se mantiene minimalista y libre de vegetales adicionales.