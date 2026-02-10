"Hoy te quedas a vivir en mi corazón": El último adiós de David Bisbal a su padre, el eterno campeón José Bisbal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La mañana de este martes 10 de febrero de 2026, el mundo de la música y el deporte se ha teñido de luto con la noticia del fallecimiento de José Bisbal Carrillo, padre del reconocido cantante David Bisbal. El artista almeriense ha sido el encargado de confirmar la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido un mensaje profundamente emotivo que refleja el vacío, pero también el orgullo, que deja la partida de su progenitor a los 84 años de edad.

José Bisbal, conocido cariñosamente como "Pepe", ha fallecido en su amada Almería rodeado de su familia, tras años de una valiente y difícil batalla contra el Alzhéimer. Esta enfermedad fue visibilizada por el propio David en su reciente documental, donde conmovió al público al mostrar la realidad de un padre que, aunque ya no recordaba los nombres de sus hijos ni de su esposa, María Ferre, mantenía intactos en su memoria los movimientos y la pasión de su época dorada sobre el cuadrilátero.

La trayectoria de José Bisbal fue la de un auténtico pionero y una leyenda del deporte español. Nacido en 1941, se convirtió en el primer boxeador almeriense en alcanzar la gloria nacional, logrando ser siete veces campeón de España en las categorías de peso gallo y peso pluma. Durante sus dieciocho años en activo, disputó un total de 83 combates, destacando no solo por su técnica elegante en el ring, sino por ser uno de los primeros púgiles en llevar el nombre de España a escenarios internacionales en países como Suecia.

Tras colgar los guantes en 1976, Pepe llevó una vida sencilla trabajando como funcionario de carpintería en el Ayuntamiento de Almería, siendo siempre el pilar fundamental para sus tres hijos: José María, María del Mar y David. El cantante ha querido honrar ese espíritu incansable en su despedida, asegurando que su padre seguirá ganando combates en el cielo. La noticia ha desatado una ola de cariño y condolencias de figuras como Antonio Banderas, Pastora Soler e instituciones como la UD Almería, que hoy lloran la pérdida de un hombre que fue, ante todo, un luchador ejemplar.