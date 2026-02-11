La astronauta Sara García Alonso responde a niños y deja una lección que emociona a toda una generación

La astronauta leonesa Sara García Alonso, en una imagen de archivo, convertida en referente científico por su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones con un mensaje claro: no tener miedo a soñar a lo grande.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El último vídeo que Sara García Alonso ha compartido en Instagram recoge un fragmento de una entrevista emitida en Aragón TV en la que son los más pequeños quienes toman la palabra. El resultado es tan sencillo como poderoso: ciencia, vocación y futuro explicados sin solemnidad, desde la honestidad.

Sara García Alonso responde a los niños sin infantilizar los sueños

«¿Conoces todos los planetas?», «¿Cuál es tu planeta favorito?», «¿Querías ser astronauta de pequeña?». Las preguntas, formuladas con la lógica directa de la infancia, abren la puerta a respuestas que conectan con cualquier edad. Sara no esquiva ninguna. Al contrario, aprovecha cada una para desmontar mitos.

Reconoce que conoce los planetas del sistema solar, recuerda cómo Plutón dejó de ser considerado planeta y, cuando llega el momento de elegir favorito, no duda: la Tierra. «Es donde vivimos nosotros y es precioso».

Sara García Alonso y una confesión que conecta con la infancia real

Cuando los niños le preguntan si siempre quiso ser astronauta, la respuesta sorprende. No idealiza su infancia ni construye un relato perfecto. Explica que soñaba con ser muchas cosas y que, precisamente por parecer inalcanzable, ser astronauta fue un sueño que llegó a apartar.

«Me parecía tan inalcanzable que lo quité de mi cabeza». La frase, dicha con calma, resume una experiencia común: la autocensura temprana. Y ahí es donde la entrevista da un giro que trasciende la ciencia para entrar en el terreno de la educación emocional y social.

Sara García Alonso y el mensaje que debería escucharse en todas las aulas

La conclusión llega como una lección directa, sin adornos: «Nunca tengáis miedo de soñar a lo grande». Viene de alguien que sabe lo que significa dudar, cambiar de rumbo y perseverar. Que sean niños quienes escuchan ese mensaje lo convierte en algo especialmente valioso.

En un momento en el que la divulgación científica lucha por abrirse paso entre el ruido, testimonios como el de Sara García Alonso logran algo poco común: generar vocaciones sin solemnidad. Mostrar que la ciencia también está hecha de dudas, cambios de rumbo y decisiones valientes.