Sara García Alonso, astronauta leonesa: «La mitad de los hombres y un tercio de las mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida»

Sara García Alonso, astronauta leonesa e investigadora del CNIO, durante una intervención pública en la que defiende el papel de la ciencia en la lucha contra el cáncerGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

«La mitad de los hombres y un tercio de las mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida». Así de clara se muestra Sara García Alonso, astronauta leonesa e investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en un fragmento de su entrevista para el proyecto divulgativo 'El Sentido de la Birra', que ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram @astro_sarag con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Su mensaje no es alarmista, es informativo. Porque, como ella misma afirma, «el cáncer siempre ha existido, pero ahora lo vemos más porque sabemos más». Y ese conocimiento, dice, es la clave para combatir la enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.

El cáncer desde el conocimiento: Sara García Alonso y la ciencia que salva vidas

Seleccionada por la Agencia Espacial Europea en 2022 como astronauta de reserva, Sara es también una de las científicas más prometedoras de su generación. En su trabajo diario en el CNIO, investiga nuevas vías terapéuticas contra cánceres especialmente agresivos. Con un doctorado cum laude en biología molecular y un enfoque multidisciplinar, defiende que la lucha contra el cáncer comienza con una comprensión rigurosa de sus mecanismos celulares.

«El cáncer es una acumulación de mutaciones que en algún momento hacen que una célula se craquee y empiece a dividirse de forma descontrolada», explica. Y añade una reflexión que debería hacernos replantear cómo entendemos la enfermedad: «Parece que hay más cáncer ahora, pero en realidad vivimos más años y diagnosticamos mejor. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora lo detectamos con precisión».

Un mensaje necesario en el Día Mundial contra el Cáncer

Cada 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de sensibilizar, educar y movilizar a la sociedad. Este año, asociaciones como la AECC recuerdan que hasta un 40 % de los cánceres podrían prevenirse con hábitos de vida más saludables y diagnósticos tempranos. Y Sara García Alonso, con su doble rol de científica y comunicadora, amplifica ese mensaje con autoridad y cercanía.

En su intervención insiste en que el cáncer no es una condena automática, sino una enfermedad con la que convivimos desde siempre, pero que ahora entendemos mejor. Menciona incluso un papiro egipcio que ya describía un tumor en el pecho, como prueba de que esta dolencia ha acompañado a la humanidad desde sus inicios.

Invertir en ciencia es invertir en soluciones que salvan vidas, ha dicho en otras entrevistas. Y su recorrido profesional da fe de ello: desde su León natal hasta los laboratorios del CNIO, pasando por el exigente proceso de selección de la ESA.

Conviene recordar que el cáncer se puede afrontar desde múltiples frentes: investigación, acceso a la sanidad, hábitos saludables y educación científica. Y que una sociedad que apoya la ciencia, apoya su propia salud.

Como dice la propia García Alonso, ahora vemos más cáncer porque sabemos más e impulsar la investigación y la atención al paciente es prioritario.