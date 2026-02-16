El gesto de la reina Letizia con la nutricionista leonesa Beatriz Robles que refuerza su apuesta por la ciencia

La reina Letizia recibe a la nutricionista leonesa Beatriz Robles en Zarzuela tras su reconocimiento en divulgación científica.Facebook de Beatriz Robles

La Zarzuela ha abierto sus puertas a la ciencia con nombre propio. La reina Letizia ha recibido esta semana a la nutricionista leonesa Beatriz Robles, que acaba de ser distinguida por su labor divulgativa en uno de los terrenos más resbaladizos y saturados de bulos: la alimentación.

Al encuentro, celebrado en el Palacio de La Zarzuela, Robles, profesora del Máster en Divulgación Científica de la Universidad Isabel I, ha acudido acompañada de la periodista Laura Caorsi, su compañera de micrófonos, y del resto de galardonados en la séptima edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra 2025, organizados por la Fundación Occident y presididos por Laura Halpern.

El motivo de la audiencia ha sido la concesión a Robles del Accésit de Comunicación Científica Federico Halpern 2025, un reconocimiento que, más allá del brillo del nombre, pone el foco en algo cada vez más urgente: explicar bien la ciencia cuando esta afecta a lo que comemos cada día.

Divulgar cuando todos opinan

Hablar de nutrición en 2026 es entrar en un campo minado. Dietas milagro, gurús de Instagram, promesas detox y demonización de alimentos conviven en un ecosistema donde el ruido suele imponerse al dato. En ese contexto, el trabajo de Robles y Caorsi ha destacado precisamente por lo contrario: por someter cada afirmación al filtro de la evidencia científica.

El galardón reconoce la calidad y el impacto de su podcast, un espacio que analiza con base académica cuestiones relacionadas con la alimentación, la nutrición y la salud pública.

No es casual que la Fundación Occident haya decidido incorporar este año, por primera vez, los Accésit de Comunicación Científica Federico Halpern dentro de los Premios Jesús Serra. Si algo ha demostrado la última década es que investigar es imprescindible, pero comunicar lo investigado lo es casi tanto.

Ciencia con impacto real

La edición 2025 de los premios ha puesto el acento en avances relevantes en ámbitos como la microbiota, la adicción a la comida, la obesidad, la epigenética o el cáncer de mama. Son líneas de investigación que no solo llenan congresos científicos, sino que afectan de manera directa a la vida cotidiana de millones de personas.

En ese escenario, la divulgación rigurosa es una herramienta de salud pública.

La trayectoria de Beatriz Robles encaja en ese perfil. Nutricionista de formación y docente en divulgación científica, ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de separar la opinión personal de la evidencia disponible. Su trabajo, junto al de Laura Caorsi, ha contribuido a crear un espacio donde la conversación sobre comida se apoya en datos contrastados y no en intuiciones virales.

Una foto con mensaje

La recepción por parte de la reina Letizia, que en distintas ocasiones ha mostrado interés por la ciencia y la salud pública, subraya la relevancia institucional que está adquiriendo la comunicación científica.