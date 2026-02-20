Dos vestidos leoneses deslumbran en el baile de máscaras de 'Los Bridgerton'

Diseño firmado por Silvia Fernández Atelier en el espectacular baile de máscaras de Los Bridgerton celebrado en el Casino de Madrid, donde la estética de Regencia se reinterpretó en clave contemporánea@estycg

La invitación más codiciada de la temporada no era para una alfombra roja convencional ni para una gala de premios. Era para el baile de máscaras inspirado en 'Los Bridgerton', la celebración organizada por Netflix en el Casino de Madrid que reunió a actores, influencers y rostros conocidos bajo una estética de Regencia reinterpretada. No todos los días se tiene la oportunidad de asistir a una fiesta de época con los protagonistas de la serie presentes y un dress code que exige fantasía, sofisticación y carácter. Por eso, cuando se abrieron las puertas del histórico edificio madrileño, cada look fue analizado al milímetro. Y entre todos ellos, había dos vestidos leoneses.

Desde la cuenta oficial de la diseñadora Silvia Fernández, @silviafernandezatelier, lo confirmaban al día siguiente: «Dos de los looks que brillaron anoche en la espectacular fiesta inspirada en los Bridgerton que organizó @netflixes». Un mensaje sencillo que esconde algo mucho mayor: León compitiendo (y ganando) en el epicentro del glamour madrileño.

Silvia Fernández y los vestidos leoneses que conquistaron el baile de máscaras de 'Los Bridgerton'

El primer diseño, lucido por @byhermoss, apostaba por la sofisticación romántica en tono rosa empolvado. Un vestido palabra de honor construido sobre un cuerpo estructurado que definía la silueta con precisión. La falda, protagonista absoluta, estaba compuesta por capas de tul plisado que generaban volumen y movimiento en cada paso. Bajo la iluminación cálida del Casino de Madrid, el tejido adquiría matices envolventes que oscilaban entre el rosa polvo y el lavanda suave.

La pieza evocaba la estética Bridgerton sin caer en el exceso. Era teatral, sí, pero contenida. El equilibrio perfecto entre fantasía y elegancia contemporánea.

El segundo look, llevado por @estycg, exploraba una línea más depurada y joya. Un diseño palabra de honor en tono blanco marfil que abrazaba el torso con arquitectura limpia y minimalista. La falda tubo, completamente bordada con pedrería artesanal, captaba la luz con un brillo sutil y sofisticado. El trabajo manual elevaba la prenda a categoría de pieza única.

El conjunto se completaba con detalles que reforzaban el guiño aristocrático, pero desde una mirada actual. No era un disfraz de época. Era alta costura leonesa dialogando con el universo Netflix.

Silvia Fernández Atelier: artesanía leonesa en el universo Netflix

Lo ocurrido en el baile de máscaras no es un hecho aislado, sino la confirmación de una trayectoria sólida. Silvia Fernández ha construido una identidad basada en la confección artesanal, el patronaje impecable y una feminidad estructurada que conecta con mujeres que buscan impacto sin perder elegancia.

En un evento donde cada invitado quería destacar, donde el dress code exigía reinterpretar la Regencia con códigos contemporáneos, sus diseños cumplieron. Porque cuando la artesanía es real, el resultado se percibe incluso antes de conocer la firma.