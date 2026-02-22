Isa Pantoja: "Me cuesta tener confianza en mí misma"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Dice Isa Pantoja que participar en 'Decomasters', el 'talent show' de decoración que emite La 1 los lunes en 'prime time', le ha ayudado a salir de su zona de confort y confiar "mucho más" en ella misma. Aceptó la propuesta de participar en el concurso junto a su marido Asraf y, pese a la presión de la grabación, la experiencia les ha unido más como pareja. En el programa, que comparte con otros personajes populares como Mar Flores, también habló de su infancia y de su madre, Isabel Pantoja.

-¿Qué le hizo aceptar esta propuesta cuando le llegó? -Me hizo decir que sí el hecho de estar en un programa distinto. Nunca había hecho nada de decoración, y es verdad que me gusta. Había estado en otro tipo de 'realities' y nunca haciendo un 'talent show'. Entonces, me animé a participar. Además contaba también con que iba a venir conmigo Asraf, porque se nos propuso a los dos, y dije que sí sin dudar. Estaba embarazada todavía, pero pensé que hasta septiembre tenía margen para organizarme, planificarme bien y llegar preparada.

-¿No le daba temor que participando con su marido apareciesen fricciones en la relación? -Sí que me ocasionaba como mucha incertidumbre el saber que no solamente estaría con mi pareja, porque también tenía que compartir espacio no solo con él, sino con muchísimas personas que no conozco. Y son muchas horas. Pero la verdad es que lejos de separarme de mi marido, me ha unido más.

-¿Este proyecto en TVE llegó después de la cancelación de 'La familia de la tele'? -Estuve en 'La familia de la tele' y al mes, más o menos, me ofrecieron hacer 'Decomasters'. Tuvimos que hacer un casting, pero sabía que si me elegían para participar iba a aceptar seguro.

-¿Se arrepiente de haber tomado aquella decisión tras el fracaso de 'La familia'? -No. Durante las seis semanas que duró el programa aprendí muchísimo. Son grandes profesionales. Para mí fue un aprendizaje porque adquirí tablas con ellos que me han servido para trabajos el día de mañana. Además, todavía sigo haciendo programas en Telecinco, así que también apuestan por mí.

-Ha comentado que este programa le ha ayudado a sanar heridas de la infancia. ¿En qué sentido? -Muchas veces hay cosas que obviamente no hablo en mi día a día. El estar con otras personas hace que gente que no tenía ni idea de mi vida me pregunté en cuanto a las relaciones con mi madre y mi familia. Eso ha hecho que me pregunten ciertas cosas y me den una opinión a lo mejor totalmente objetiva. Por ejemplo, decorar una habitación de un bebé me ha transportado a mi infancia. Son muchas cosas que te hacen abrirte y son muchas horas grabando el programa, en el que vas contando cosas casi sin darte cuenta. No quiero contar nada de mi vida porque yo vengo aquí a decorar, pero es que va fluyendo -A nivel emocional, ¿ha sido más difícil que otros 'realities'? -Ha sido mucho más difícil. Nunca me había abierto tanto en un 'reality'. En otros programas he estado más comedida y cuando he intervenido en algún programa de noche, al final vas más preparada porque sabes lo que te van a preguntar. En 'Decomasters' era meterte muchísimas horas de presión y, de repente, hablar de un tema que me hacía reír o llorar; o quizás recordar cosas que me duelen.

-En el programa habla de su madre. ¿Cómo cree que se lo va a tomar? -Lo que he contado es verdad, pero pienso, ¿de qué manera lo habré dicho? A lo mejor, yo qué sé, se malinterpreta o algo, pues sí que tengo ese miedo porque al final es un programa grabado. Pero así ha surgido y lo he sentido en ese momento, entonces estoy a la expectativa. -¿Le ha gustado coincidir con otros participantes que no conocía? -Sí, me ha gustado descubrir personalidades que también son famosas y, por ejemplo, preguntarle sobre su vida. Porque a mí me preguntan pero también quiero saber de la vida de otra gente. Aquellos que, por ejemplo, no se hablan con una persona o lo que sea, creo que me entienden de repente, porque no me están juzgando. Además, coincidir con Mar Flores, y toda la polémica que ha habido, me he sentido muy unido a ella. Ha sido muy guay la experiencia -Habla de que este programa enseña una versión de Isa Pantoja. -Me cuesta tener confianza en mí misma, porque en mi infancia no he tenido ese impulso que te dice: 'tú puedes hacerlo'. He descubierto que muchas veces las cosas no salen como pienso y no puedo refugiarme en mi casa para que lo arregle mi madre, hermano o marido. Aquí tengo que seguir adelante porque tengo que terminar este proyecto para una persona. Y a veces las cosas no salen como quieres y aún así tienes que seguir. Me ha enseñado a salir de mi zona de confort y a confiar muchísimo más en mí. Yo me quejo mucho, de primeras me cuesta, pero luego veo que ha salido bien y me da una satisfacción enorme.