Gregorio Morán, cronista implacable de la Transición, muere a los 79 años

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El periodista y escritor Gregorio Morán murió hoy poniendo fin a una de las trayectorias más incisivas del periodismo contemporáneo en nuestro país. Tenía 79 años. Nacido en Oviedo en 1947, dedicó su vida a analizar con mirada crítica la política, la cultura y los mitos de la España de la Transición. Su adiós cierra la trayectoria de una de las voces más libres del columnismo nacional. La suya era una prosa afilada, una firma caracterizada por la independencia y el gusto por la incomodidad. Su tono crítico estuvo durante años plasmado en tinta de periódico, pero también lo llevó a los libros.

Morán se trasladó a Madrid siendo joven y participó en la oposición clandestina al franquismo, llegando a militar en el Partido Comunista y exiliarse en París en 1968. A mediados de los años setenta abandonó la militancia para centrarse en el periodismo, ámbito en el que desarrollaría la mayor parte de su obra.

Trabajó en cabeceras como Diario 16, Opinión o La Gaceta del Norte, periódico del que llegó a ser director. Su nombre quedó especialmente ligado a La Vanguardia, donde entre 1988 y 2017 firmó las célebres 'Sabatinas intempestivas', una columna semanal que se convirtió en lectura obligada para varias generaciones de lectores.

Además de su faceta periodística, Morán fue autor de ensayos fundamentales para entender la historia política reciente. Entre sus obras más influyentes figuran 'El precio de la Transición', 'El maestro en el erial' o 'El cura y los mandarines', textos en los que examinó sin concesiones las élites políticas y culturales.

También dedicó dos biografías a Adolfo Suárez, figura clave de la democracia española, a la que analizó con su habitual mirada crítica. 'Adolfo Suárez: historia de una ambición' (1979) y 'Adolfo Suárez. Ambición y destino' (2009). Separadas por tres décadas una publicación de otra, reflejan por un lado un retrato casi en caliente de un presidente que pilotaba la Transición, analizaba el ascenso al poder y su perfil político, y por otro lado, ya reposado, con una perspectiva del tiempo, el autor profundizaba en las contradicciones del personaje, ampliaba el contexto político y mostraba un tono más severo.

Su salida de La Vanguardia en 2017, tras la polémica por la publicación de uno de sus artículos, reforzó su imagen de periodista incómodo para el poder. Lejos de retirarse, continuó escribiendo en otros medios como Crónica Global, Vozpópuli y, más recientemente, The Objective, donde publicó sus últimos textos este mismo mes de febrero. Con su fallecimiento desaparece una de las plumas más combativas del periodismo español de las últimas décadas.