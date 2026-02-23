¿Universo Calleja cancelado en Telecinco? Esto es todo lo que sabemos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Si Mediaset tiene en su parrilla un programa icónico, ese es el combo formado por Planeta Calleja y Universo Calleja, presentado y dirigido por el leonés Jesús Calleja. Se trata de un show emocionante, como pocos hay ahora en la parrilla televisiva, que sigue empeñada en traer espectáculo en una programación que se ve acorralada por otras opciones como YouTube o incluso plataformas de directo como Twitch, preferidas por los más jóvenes.

Universo Calleja no se estrenó con el mejor pie posible esta temporada en Telecinco. El primer programa de su estreno el pasado martes 3 de febrero, se puso en marcha rumbo a la Columbia británica y tuvo como protagonistas al presentador y cómico Santi Millán, la ganadora de 10 medallas olímpicas Ana Peleteiro, el líder del grupo Tabutere Willy Bárcenas y el cómico e imitador Raúl Pérez. Un infortunado accidente obligó a Calleja a ser intervenido de urgencia y dejar el programa en manos de uno de los invitados, Santi Millán.

¿Suspensión temporal o cancelación por bajas audiencias?

El segundo programa ya volvió a tener a Jesús Calleja como director y presentador, un programa que tuvo menos espectadores que el primero. Esta tendencia en la audiencia ha ido a la baja: el segundo programa llegó al 9,1% y el tercero ha caído hasta el 8,1%. Este es, de momento, el último programa emitido hasta la fecha por Telecinco. ¿Y el cuarto?

El pasado jueves 19 de febrero, durante la emisión de la séptima gala de GH Dúo, Jorge Javier Vázquez anunció la emisión de un especial dedicado a los programas finales del mítico reality show llamado ‘La Expulsión’. El programa se emitirá después de First Dates, un programa que hasta este mes de enero se programaba en Cuatro. Esto significa que tras el programa de citas seguirá el especial de la recta de final de Gran Hermano, y no ‘Universo Calleja’.

Obviamente, esto no significa que estemos ante una cancelación oficial del programa dirigido por el aventurero. No sería la primera -ni será la última- vez que una cadena de televisión redistribuye sus contenidos para asegurarse una mejor audiencia. Sin embargo, el silencio hasta el futuro de ‘Universo Calleja’ da lugar a rumores. ¿Estará pensando Mediaset en deshacerse del formato?, ¿será emitido ahora por su cadena hermana, Cuatro?

Jesús Calleja en el espacio.TELECINCO

Recordemos que Planeta Calleja, el programa ‘hermano’ de ‘Universo Calleja’, nació, precisamente, en la cadena privada Cuatro allá por el año 2014 y estuvo en antena nada menos que 11 años, consolidándose como uno de los formatos estrella de la privada, además de uno de los más longevos. Quizás Cuatro sea, en un futuro, de nuevo, el hogar de Jesús Calleja.

En la actualidad, Calleja se encuentra bien tras sufrir algunos aparatosos accidentes: a la caída en bicicleta en la Columbia Británica hay que añadir otro en enero de este año en el Rally Dakar, donde se fracturó levemente el hombro. A pesar de lo aparatosos de ambos accidentes, Calleja se encuentra bien, en fase de recuperación de la operación en la mano. Queda por saber cuál será el futuro de Universo Calleja. Al aventurero, seguro, no le faltarán las propuestas.