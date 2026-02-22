Jesús Calleja muestra cómo se vive la montaña en León: “Quitamos todo y a gozarla”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El aventurero leonés Jesús Calleja, conocido por sus expediciones televisivas en programas como Volando Voy y Universo Calleja, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que demuestra su inquebrantable pasión por la montaña. En esta ocasión, el presentador ha elegido la estación de esquí de San Isidro, en la montaña leonesa, para practicar esquí de travesía, una modalidad que combina ascenso con esfuerzo físico y descenso en libertad.

En el reel publicado en Facebook, Calleja explica paso a paso la técnica: “Se sube foqueando, con unas pieles que se pegan en las suelas de los esquís y que permiten avanzar sin retroceder. En tramos helados añadimos unas cuchillas, y para descender quitamos todo y a gozarla”, relata con su habitual entusiasmo mientras muestra el ascenso por la nieve virgen de la zona y el posterior disfrute en una de las pistas preparadas de la estación.

El vídeo, de aproximadamente 95 segundos de duración, ha acumulado miles de visualizaciones y cientos de reacciones en apenas dos días, destacando entre sus seguidores el excelente estado físico del aventurero a sus 60 años y su capacidad para transmitir la adrenalina y la belleza del entorno.

San Isidro, uno de los principales dominios esquiables de Castilla y León, ofrece pistas variadas y un paisaje espectacular que Calleja conoce a la perfección, ya que lo ha convertido en su zona habitual de entrenamiento. Esta salida forma parte de su preparación habitual antes de afrontar grandes retos, como su participación confirmada en el Dakar 2026 y nuevos proyectos audiovisuales que tiene en marcha. Con este contenido, Calleja no solo comparte su afición, sino que también promueve el conocimiento de una disciplina cada vez más popular entre los amantes de los deportes de invierno, que valora el esfuerzo del ascenso tanto como la recompensa del descenso.