«La prisa es el mayor enemigo de las ideas»: la advertencia de la astronauta leonesa Sara García que nadie esperaba

Sara García Alonso durante su visita a la exposición «Scientific Artefacts», celebrada el 27 de febrero de 2026 en la Biblioteca Central de la UPV de Valencia

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Vivimos acelerados y lo hemos normalizado. Contestamos mensajes mientras caminamos, escuchamos podcasts a velocidad 1.5 y presumimos de agendas imposibles. En ese contexto, la frase de Sara García Alonso cae como un jarro de agua fría: «La prisa está matando tus ideas».

Durante su visita a Gandia, la astronauta leonesa convirtió un encuentro cultural en una reflexión profunda sobre cómo pensamos y, sobre todo, cómo dejamos de pensar cuando no nos damos tiempo.

Sara García Alonso y el verdadero impacto de la prisa en la creatividad

«Sin pausa, sin reflexión, sin tiempo para aburrirnos, la creatividad se diluye», explicó ante un auditorio que escuchaba en silencio. Y ahí está el matiz que cambia la conversación: aburrirse no es perder el tiempo, es permitir que el cerebro conecte puntos que en la urgencia diaria jamás se encuentran.

La cultura de la inmediatez nos ha convencido de que producir más es pensar mejor. Pero la ciencia demuestra lo contrario. El pensamiento profundo necesita espacio.

«Lo que define a un astronauta y a un científico es las ganas de explorar», afirmó. Habló de esa inquietud que no acepta respuestas superficiales.

Y añadió una idea clave: la ciencia no tiene la verdad absoluta, pero sí los medios para aproximarse paso a paso a ella. Ese proceso exige tiempo. Exactamente lo contrario de la prisa estructural que domina nuestra rutina.

Sara García Alonso: atreverse como acto revolucionario

Otro de los momentos más reveladores llegó cuando habló de su candidatura al proceso de selección de astronautas de 2022. «Estoy tan orgullosa de haberme presentado, no por haber llegado hasta el final, sino por haberme atrevido a intentarlo».

La frase desmonta la obsesión contemporánea por el resultado. En un entorno competitivo, donde solo se celebra al ganador, García reivindica el valor del intento. Presentarse cuando las probabilidades son mínimas.

Su intervención en Gandia fue una llamada a recuperar el tiempo como herramienta intelectual. A conversar desde la empatía. A generar conexión colectiva a través de preguntas compartidas.

Si no te das tiempo para pensar, no tendrás ideas sólidas. Si no te permites dudar, no avanzarás. Si no te atreves, nunca sabrás hasta dónde podrías haber llegado. La prisa no te está haciendo más eficiente. Te está haciendo más superficial.