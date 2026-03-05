Kiko Rivera y su ex, guerra abierta por la custodia de los hijos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Cuando parecía que Irene Rosales y Kiko Rivera estaban viviendo uno de sus momentos de mayor estabilidad tras años de infidelidades y problemas de adicciones por parte del hijo de Isabel Pantoja, a finales de agosto del año pasado, la pareja anunció su separación por sorpresa. Ambos emitieron un comunicado en el que pusieron en valor los buenos términos en los que se producía ruptura pero, con el paso del tiempo, parece que la relación se ha enrarecido y finalmente, el divorcio podría ser contencioso. De momento, lo que es seguro es que este viernes, Irene Rosales visitará Telecinco para hablar, entre otras cosas, de las deslealtades de su exmarido. El programa '¡De viernes!' ha emitido un adelanto de la entrevista con Irene. "He sido una persona a la que constantemente le han sido infiel", lamenta. "Me han escrito infinidad de veces que soy una cornuda y eso es muy duro", explica, al tiempo que se pregunta: "¿Cómo pretendo que me respete la persona que me está llamando cornuda si el primero que no me respeta es mi marido?". Una nueva aparición televisiva que no habría hecho ninguna gracia a Kiko Rivera quien, según el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, habría solicitado la custodia compartida de las hijas que tiene en común con Irene, Ana y Carlota. "No solo existiría tensión entre ellos, sino que su acuerdo ha empezado a transformarse en una guerra. Todo indica que terminará en un divorcio contencioso, ya que Kiko solicitó la custodia compartida de las hijas que tienen en común. Esto ocurrió en enero. Hasta entonces mantenían un pacto de visitas que se respetaba, pero cuando Lola entró en su vida, él decidió romper ese acuerdo y reclamar la custodia compartida de las niñas", detalló Pliego en 'El tiempo justo'. Un extremo que Irene Rosales ha desmentido. "Es totalmente mentira. Yo, de verdad, no me lo explico. La noticia es falsa y todos los detalles que se están dando son todavía más inciertos. Lo desmiento rotundamente desde el minuto uno en que salió", ha espetado la sevillana visiblemente molesta. Desde el entorno del exmatrimonio también descartan una disputa por la custodia de las menores. Aunque no desmienten que existan diferencias entre ellos por otras cuestiones, sí transmiten que Irene estaría de acuerdo con la custodia compartida. Para lo que sí tendrán que ir al juzgado es para testificar por la denuncia interpuesta por un vigilante de seguridad del hospital Virgen del Rocío por un supuesto trato de favor al hijo de Isabel Pantoja durante su ingreso a causa del ictus que sufrió en 2022. Según la versión ofrecida por el denunciante, el centro hospitalario habría puesto "a todos los vigilantes que estamos de turno a controlar" la habitación del dj que recibió la visita de Luis Rollán, lo que contrarió a los responsables del hospital. "Nos echaron la culpa a nosotros como si hubiéramos colado a los periodistas. A dos compañeros les sancionaron con quince días de empleo y a mí me despidieron porque se supone que yo era el más responsable de todo", ha explicado el vigilante de seguridad. La cita será el próximo 28 de mayo en los juzgados de Sevilla. "No tenemos nada que ver con el trato de favor que se le hizo en su día", se ha excusado el hombre que ha pedido que les devuelvan "los tres años que llevamos con el litigio".