"Si no tienes dinero, la vejez es un asco": La crudeza de Lola Herrera en su charla con Évole

Lola Herrera no suele andar con rodeos, y su paso por el programa de Jordi Évole ayer por la noche no fue la excepción. A sus casi 90 años, la actriz vallisoletana se sentó frente al periodista para diseccionar no solo su carrera, sino la realidad de una generación que se enfrenta al tramo final de la vida. El titular más potente de la noche llegó cuando Herrera abordó la desigualdad económica que sufre la tercera edad.

"La vejez es un estado de ánimo si tienes las necesidades cubiertas. Si no tienes dinero, la vejez es un asco, una humillación constante", afirmó tajante.

La soledad y el peso de 'Cinco horas con Mario'

Uno de los momentos más íntimos de la entrevista fue cuando recordaron su papel eterno como Carmen Sotillo. Herrera confesó que interpretar esa obra durante décadas fue, en ocasiones, una carga psicológica pesada, pero también su tabla de salvación. Sin embargo, aprovechó para hablar de la soledad elegida frente a la impuesta:

Sobre su independencia: "He aprendido a vivir conmigo misma y me caigo bien. No necesito a nadie que me rellene los huecos".

Sobre el desapego: "A estas alturas, ya no tengo ganas de convencer a nadie de nada".

Feminismo y memoria histórica

La actriz también echó la vista atrás para recordar lo difícil que era ser mujer y artista durante la dictadura y la transición. Con una mezcla de orgullo y realismo, reivindicó la lucha de las mujeres de su época, aunque lanzó un aviso sobre los tiempos actuales:

"Parece que estamos volviendo a discutir cosas que ya estaban cerradas. Me da miedo que el odio se convierta en la moneda de cambio de la política".

La entrevista concluyó con una Lola Herrera vitalista pero consciente de su propia finitud, dejando claro que, aunque el cuerpo pese, su mente sigue siendo uno de los faros más lúcidos de la cultura española.