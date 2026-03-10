Eduardo Casanova saca del armario el VIH: "El gran problema es el estigma y la serofobia"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Eduardo Casanova ha mostrado en el documental 'Sidosa', de la mano del periodista Jordi Évole, el proceso de hacer público que vive con VIH desde los 17 años, con el objetivo de que "se hable del tema", porque "el gran problema del VIH es el estigma y la serofobia".

"La cultura pone en el centro un debate que no se establecía desde los años 80 o 90. El avance médico está muy bien, pero lo que tiene que haber es avance social, y estos proyectos hacen que la gente hable del tema", ha afirmado el actor y director, que presenta este martes el documental en el Festival de Málaga.

No se siente "único ni exclusivo", porque la suya es "la realidad de muchas personas con VIH", ha dicho Casanova, que ha resaltado la importancia de "comunicar bien" a raíz del debate que está ocasionando su "visibilidad como persona con VIH".

"La sociedad conoció el VIH en los 80 y los 90 a través de la prensa, que hablaba desde la poca información, la homofobia, la serofobia y la misoginia, desde un lugar horrible y estigmatizante" y se refería "al cáncer gay o a un castigo divino para acabar con la homosexualidad".

Comunicar bien

Ahora la realidad llegará a las personas "si se comunica bien". "Más allá de mi ideología, la sexualidad, hacer el amor, follar, atraviesa a todo el mundo. A mí también me preocupa que una persona de Vox tenga VIH y lo esté pasando mal".

El odio "existe, se recibe, y hace mucho más ruido que el amor", pero él ha recibido "mucho amor", por lo que cree que es importante "no hacerle mucho caso al odio".

"Espero no ser una referencia para nadie, pero tengo una voz pública muy mediática y entiendo la posición en la que se me coloca. Quiero quitarme el mérito de ser la primera persona en anunciarlo, soy una persona privilegiada que lo dice y luego puede ir al psicólogo para recibir ayuda".

La "única posibilidad" que tenía para hablar del VIH era "a través del cine". "Siempre he tenido la herramienta de hacer cine para contar lo que me preocupa y me interpela".

"A mí, la vida no me la han salvado los retrovirales ni los psicólogos, sino el cine. Sin cine no habría sido capaz de sujetarme", ha resaltado Casanova. "Se ha podido intentar acabar con determinadas personas, pero existimos y vamos a estar ahí, y no vamos a volver a los márgenes".

Un documental didáctico

Jordi Évole ha explicado que se propusieron "contar la historia con la vocación de que fuese algo más, un documental didáctico, porque descubrimos que con el VIH y el sida sigue habiendo mucho tabú, incluso entre el personal médico".

"Nos propusimos que no fuese 'Philadelphia 2', porque queríamos reírnos", a lo que contribuyó "la mirada de Edu desde el humor, el sarcasmo y el combate al odio, muy presente hoy en día en nuestra sociedad".

El título "puede echar para atrás a mucha gente, porque a Edu le han llamado así para insultarle, y queríamos devolverle la jugada a esa gente, y que deje de ser un insulto y pase a ser algo reivindicativo".

"Es importante dar los pasos que ha dado Edu en este documental, y esperamos que aporte un grano de arena en un momento de futuro oscuro como el que vivimos ahora, en el que puede ser que este país entre en un retroceso. Es un golpe encima de la mesa", ha añadido Évole.

Este documental de Atresmedia y Producciones del Barrio, dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se estrenará en cines el 23 de abril, después se podrá ver en la plataforma Atresplayer y a continuación se emitirá en La Sexta.