El peluquero que Carmen Lomana sigue donde vaya desde hace años: el verdadero secreto de su rubio perfecto

Carmen Lomana junto al hair designer Juan Diego Teo, el estilista al que confía desde hace años el cuidado de su característico rubio.@juandiegoteo_

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La imagen pública de Carmen Lomana se reconoce con facilidad. Su estilo elegante, su presencia habitual en la vida social y una melena rubia muy cuidada forman parte de una identidad visual consolidada durante años. Ese rubio luminoso se ha mantenido como uno de los rasgos más característicos de la empresaria y tertuliana televisiva.

Detrás de ese resultado aparece el trabajo de Juan Diego Teo, hair designer especializado en coloración y profesional al que Lomana confía su cabello desde hace tiempo. La relación entre ambos se ha consolidado hasta el punto de que la socialité continúa acudiendo a él incluso cuando cambia de espacio profesional, un detalle que ilustra el grado de confianza construido con los años.

Juan Diego Teo y Carmen Lomana: una relación profesional basada en la técnica del color

La trayectoria de Carmen Lomana se ha acompañado siempre de una estética muy definida. Dentro de esa imagen, el cabello juega un papel fundamental. El tono rubio que mantiene desde hace años exige un trabajo técnico constante y un conocimiento profundo de la fibra capilar.

Ese trabajo lo desarrolla Juan Diego Teo, conocido en redes como @juandiegoteo. Su especialización en coloración y su enfoque técnico del cabello le han situado entre los estilistas más reconocidos en el ámbito de la belleza capilar en España. Su trabajo se centra en lo que denomina "belleza consciente", una manera de abordar el cuidado del cabello desde el diagnóstico preciso, el respeto por la fibra capilar y la personalización del color. Y dentro del universo capilar del estilista, los rubios luminosos ocupan un lugar destacado.

El estilista trabaja el color desde un diagnóstico previo en el que analiza la base del cabello, el subtono y la textura. A partir de ese estudio formula la propuesta de color y de tratamiento capilar. Este enfoque explica la estabilidad de tonos complejos como los rubios luminosos que caracterizan la imagen de Lomana.

El nuevo salón de Juan Diego Teo en Madrid

La reciente apertura de JUANDIEGOTEO HAIR SALON, en el barrio madrileño de El Viso, ha reforzado la visibilidad del estilista. El interés generado en torno al nuevo espacio se reflejó de forma inmediata: tras anunciar su apertura en redes sociales, el salón recibió más de 200 llamadas y mensajes solicitando cita en menos de 24 horas.

El espacio representa la materialización del universo creativo del hair designer y colorista, quien también ejerce como embajador de la firma profesional Redken. El salón incorpora además un SPA capilar, concebido como un espacio independiente dedicado a tratamientos de bienestar inspirados en rituales japoneses de cuidado del cabello y del cuero cabelludo.