Luis Zahera en La Revuelta: "Si me dan un papel bueno, no sé qué hacer con las manos"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Luis Zahera volvió a demostrar anoche por qué es uno de los invitados favoritos de la televisión actual. El actor gallego, ganador de dos Premios Goya, acudió a 'La Revuelta' para promocionar sus últimos proyectos, pero como suele ocurrir con él, la promoción fue lo de menos. Desde el segundo uno, Zahera desplegó esa mezcla de nerviosismo eléctrico y carisma que dejó a Broncano intentando mantener el ritmo de una entrevista que navegó entre lo profesional y lo puramente caótico.

Durante la charla, el actor bromeó sobre su encasillamiento en roles de villano o personajes perturbados. Con su habitual franqueza, dejó caer la frase de la noche: "Si me dan un papel de bueno, no sé qué hacer con las manos", provocando la carcajada unánime del Teatro Príncipe Gran Vía. Zahera explicó, entre gestos espasmódicos y miradas intensas, que se siente extrañamente cómodo en la oscuridad cinematográfica, aunque en la vida real se mostró tierno, divertido y absolutamente entregado al "trolleo" constante del programa.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue su interacción con el público y su capacidad para descolocar al presentador. No faltaron las menciones a su Galicia natal ni las historias sobre sus inicios, relatadas con ese ritmo frenético que hace que parezca que siempre está a punto de revelar un secreto de Estado. La química con Broncano fue total, confirmando que Zahera no necesita guion para comerse el escenario, ya sea en un thriller de Sorogoyen o en un 'late night' de máxima audiencia.

Para cerrar la visita, el actor se enfrentó a las preguntas clásicas del programa con su estilo críptico y socarrón, dejando claro que, aunque en pantalla nos haga temblar, fuera de ella es un maestro del entretenimiento puro. Su paso por 'La Revuelta' no fue solo una entrevista, sino un recordatorio de que el talento gallego está en su mejor momento y que Zahera, sea haciendo de bueno o de malo, es único en su especie.