Gian Luca Pelloni Bulzoni, el hijo secreto de Raffaella Carrà

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gian Luca Pelloni Bulzoni no era ningún desconocido. No en vano, durante casi 30 años, el empresario fue el hombre de confianza de Raffaella Carrà. Sin embargo, lo que no había trascendido hasta ahora es que la artista italiana lo había adoptado legalmente. La noticia de que cantante de 'Explota Explótame Expló' tenía un hijo secreto ha sido toda una sorpresa que ha visto la luz gracias a una orden judicial. La artista italiana fue una amante de España donde vivió, trabajó y cosechó éxitos durante décadas. Dejó una huella imborrable en el panorama artístico español y tras su fallecimiento el 5 de julio de 2021, los homenajes se han sucedido en nuestro país. Entre ellos, el musical 'Bailo Bailo', un espectáculo adaptado por Federico Bellone a partir de la película 'Explota Explota' que cuenta a través de los grandes éxitos de Raffaella Carrà la historia de María, una bailarina joven y sensual con ansias de libertad a principios de los 70. Ha sido precisamente este montaje el que ha hecho que se desvelara el secreto de la maternidad de la italiana ya que Pelloni ha solicitado una orden judicial contra la "producción, distribución, publicidad y representación en cualquier forma y por cualquier medio" de la obra que se estrenó en 2023 al carecer de su consentimiento. Una reclamación que el empresario presentó ante el Tribunal de Roma en calidad de heredero. Así lo recoge la orden judicial fechada el 6 de febrero y que señala que "el recurrente declaró ser hijo adoptivo y único heredero legítimo de la reconocida artista", según publica el diario italiano 'Corriere della Sera'. El hombre, de 60 años, es heredero universal de la artista, lo que incluye, además de su patrimonio, los derechos de imagen y de autor de todas sus obras. El documento judicial también recoge que las entradas del espectáculo incluían "un obsequio para el comprador consistente en patatas frita y Coca Cola", algo que "habría ofendido gravemente la memoria de su madre" a juicio del peticionario. De momento, la medida cautelar no ha sido atendida por la jueza encargada, Laura Centofanti, argumentando que el espectáculo está basado en el largometraje 'Explota Explota' de 2020. Además, Centofanti alega que, después de 36 funciones, no hay prevista ninguna más. En este sentido, en caso de que el heredero quisiera reclamar alguna indemnización, tendría que interponer las acciones legales correspondientes. La Fundación Raffaella Carrà ha explicado en un comunicado que la decisión de la actriz de adoptar a su secretario tenía por objeto "continuar su labor y llevar adelante en su nombre todas las iniciativas benéficas" en las que estaba involucrada.

De hecho, antes de morir donó un valioso inmueble a la ciudad de Porto Santo Stefano. Un local de 160 metros cuadrados y cinco de altura que entregó a la Confraternidad de Misericordia de la localidad toscana, una asociación de voluntariado. Un espacio que ella utilizaba como gimnasio y cuyo deseo era que se dedicara a obras benéficas de la entidad.

Así, parece que su deseo de que continuara legado filantrópico le llevó a adoptar a su mano derecha. "El señor Pelloni Bulzoni ya ha instituido la Fundación Raffaella Carrà, destinando su compromiso a numerosos proyectos solidarios, además de patrocinar eventos culturales y musicales en honor de la artista", subraya la nota emitida por la fundación.