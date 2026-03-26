El pueblo de León donde Begoña Gómez pasaba los veranos en su infancia y que pocos relacionaban con su vida actual

Begoña Gómez, en una de sus apariciones públicas más recientes, lejos de sus orígenes en LeónGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Aunque su nombre hoy está ligado a su actual exposición pública, la biografía de Begoña Gómez tiene un punto de partida mucho más discreto. Ese origen está en un pequeño municipio leonés donde pasó años clave de su vida y construyó una parte esencial de su identidad.

Valderas y Begoña Gómez: el origen familiar que marcó su infancia

Este municipio, situado al sur de la provincia de León, muy cerca del límite con Valladolid y Zamora, forma parte de su historia familiar más directa. Su madre es originaria de este enclave, mientras que su padre, Sabiniano Gómez, procedía de Gordoncillo.

Esa doble raíz convirtió a Valderas en mucho más que un destino vacacional. Durante su infancia y adolescencia, Gómez pasó largas temporadas allí, especialmente en verano, en una dinámica que mezclaba tradición familiar y vida de pueblo.

Lejos del perfil público que hoy la rodea, su vida en Valderas estaba marcada por la normalidad: paseos, bicicleta, relaciones vecinales y una convivencia estrecha con el entorno rural.

El pueblo de Valderas en la región de Tierra de Campos, España. Esta región de vastos horizontes y campos de cultivo de cereales se extiende a lo largo de cuatro provincias del centro y noroeste de EspañaGetty Images

La vida en Valderas de Begoña Gómez: una infancia sin focos

En aquellos años, Begoña Gómez era conocida en el pueblo por un apodo heredado de su familia: "la pelela".

La escena dista mucho de la actualidad. No había cámaras ni titulares, sino una vida sencilla que hoy resulta casi ajena a su imagen pública y es una etapa poco conocida de su biografía.

Sin embargo, reducir Valderas a su vínculo con Gómez sería injusto. Este municipio cuenta con una identidad propia muy marcada. Su urbanismo conserva huellas medievales, con calles estrechas y edificaciones tradicionales que mantienen el carácter histórico de la zona.

Castillo musulmán en ruinas en Valderas, León, Tierra de Campos, Castilla y LeónGetty Images

Uno de sus elementos más singulares es la red de bodegas subterráneas excavadas bajo tierra, utilizadas durante siglos para la conservación del vino. Estas galerías forman parte del patrimonio cultural local y siguen despertando el interés de visitantes.

En el plano gastronómico, Valderas ha conseguido notoriedad gracias a su especialización en el bacalao. Establecimientos emblemáticos han convertido este producto en un reclamo, consolidando al municipio como un destino culinario dentro de Castilla y León.

A pesar del paso del tiempo y de la evolución de su vida pública, Begoña Gómez mantiene ese vínculo emocional con Valderas. De hecho, ha visitado el municipio en varias ocasiones.