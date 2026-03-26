El pueblo de León donde Begoña Gómez pasaba los veranos en su infancia y que pocos relacionaban con su vida actual
Valderas, el vínculo leonés de Begoña Gómez que explica su historia personal más desconocida
Aunque su nombre hoy está ligado a su actual exposición pública, la biografía de Begoña Gómez tiene un punto de partida mucho más discreto. Ese origen está en un pequeño municipio leonés donde pasó años clave de su vida y construyó una parte esencial de su identidad.
Valderas y Begoña Gómez: el origen familiar que marcó su infancia
Este municipio, situado al sur de la provincia de León, muy cerca del límite con Valladolid y Zamora, forma parte de su historia familiar más directa. Su madre es originaria de este enclave, mientras que su padre, Sabiniano Gómez, procedía de Gordoncillo.
Esa doble raíz convirtió a Valderas en mucho más que un destino vacacional. Durante su infancia y adolescencia, Gómez pasó largas temporadas allí, especialmente en verano, en una dinámica que mezclaba tradición familiar y vida de pueblo.
Lejos del perfil público que hoy la rodea, su vida en Valderas estaba marcada por la normalidad: paseos, bicicleta, relaciones vecinales y una convivencia estrecha con el entorno rural.
La vida en Valderas de Begoña Gómez: una infancia sin focos
En aquellos años, Begoña Gómez era conocida en el pueblo por un apodo heredado de su familia: "la pelela".
La escena dista mucho de la actualidad. No había cámaras ni titulares, sino una vida sencilla que hoy resulta casi ajena a su imagen pública y es una etapa poco conocida de su biografía.
Sin embargo, reducir Valderas a su vínculo con Gómez sería injusto. Este municipio cuenta con una identidad propia muy marcada. Su urbanismo conserva huellas medievales, con calles estrechas y edificaciones tradicionales que mantienen el carácter histórico de la zona.
Uno de sus elementos más singulares es la red de bodegas subterráneas excavadas bajo tierra, utilizadas durante siglos para la conservación del vino. Estas galerías forman parte del patrimonio cultural local y siguen despertando el interés de visitantes.
En el plano gastronómico, Valderas ha conseguido notoriedad gracias a su especialización en el bacalao. Establecimientos emblemáticos han convertido este producto en un reclamo, consolidando al municipio como un destino culinario dentro de Castilla y León.
A pesar del paso del tiempo y de la evolución de su vida pública, Begoña Gómez mantiene ese vínculo emocional con Valderas. De hecho, ha visitado el municipio en varias ocasiones.