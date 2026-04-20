Carlos Baute pide disculpas por sus palabras en acto de Corina Machado en Madrid: "Me dejé llevar por la emoción"

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El cantante Carlos Baute ha pedido disculpas este lunes por los cánticos racistas y las declaraciones que realizó en el acto de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebrado este sábado en Madrid.

"Mientras yo cantaba e interactuaba con el público, miles y miles de personas empezaron a hacer cánticos, a los que yo me sumé. Me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo. Son muchos años de represión, de frustración y de no tener libertad", ha asegurado en un vídeo publicado en su perfil de X.

El cantante rechaza las acusaciones racistas vertidas sobre su persona y asegura que procede de una familia venezolana que ha luchado "contra las injusticias". "No soy una persona racista. Vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclore de la unión, estudié el folclore venezolano y siempre he defendido esos valores y he luchado contra las injusticias y no creo en el insulto como camino", agrega.

En este sentido, defiende que ese momento "puntual" no define quién es ni todo lo que ha construido a lo largo de su vida. "Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo", sentencia. Sin embargo, pide "no dar la vuelta a la tortilla" y considera que hay que estar centrado en que se celebren elecciones en Venezuela.

"Hay que estar enfocados en lo que verdaderamente importa, que es Venezuela y tener elecciones y la democracia que se merece nuestro país", ha indicado. Además del vídeo, la publicación contiene un texto en el que insiste en que el insulto no es el camino.

"Venezuela ha vivido durante muchos años momentos difíciles, donde el respeto muchas veces ha faltado y aun así, siempre he creído en mantenerme desde el lado de los valores, el respeto y la unión. Reitero mis disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso. Mi país, mi gente y construir desde el respeto, la unión y una Venezuela libre, en democracia y prospera en el futuro", ha escrito.

Momentos previos a la aparición de Corina Machad en el balcón de la Real Casa de Correos, el cantante Carlos Baute, que se encontraba ofreciendo una actuación en el escenario habilitado en la plaza, alentó a los miles de asistentes allí presentes con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Ante esta situación, la Embajada de Venezuela en España pidió perdón este domingo por los cánticos racistas. "Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio", expresó la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.