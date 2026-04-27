La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III

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La decisión ya está tomada. A tres meses para que la princesa Leonor concluya la etapa de formación como futura capitana general de los Ejércitos con su graduación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) la Casa Real ha anunciado que la heredera de la Corona comenzará en otoño su etapa universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid, un centro público y español siguiendo así los pasos de su padre, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma. Aunque, a diferencia de su progenitor, Leonor de Borbón cursará Ciencias Políticas, una carrera "muy completa, que cumple infinidad de ámbitos", señalan en Zarzuela, y que le ayudará en su futuro como Reina de España. Su hermana, la infanta Sofía, inició sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales el pasado septiembre en un centro privado en Lisboa, que continuará en París y Berlín.

A pesar de que sobre la mesa estuvieron otras opciones, la Princesa de Asturias se ha decantado finalmente por una formación pluridisciplinar enfocada en el análisis político contemporáneo, que incluye teoría política, sociología, derecho, economía y métodos de investigación, con asignaturas destacadas como Fundamentos de Ciencia Política, Política Comparada, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales. "El temario es bastante completo", reconocen en la Casa Real, donde no descartan que pueda ampliar sus conocimientos en algunas materias fundamentales para su futuro papel como el Derecho Constitucional o las finanzas con especialistas del ramo. Felipe VI cursó, al tiempo que Derecho, también diversas asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales con el fin de completar su formación.

La elección de la carrera universitaria y del centro corresponde exclusivamente a los Reyes y a la princesa de Asturias. Solo la formación militar está sujeta legalmente a la competencia del Gobierno, tal y como establece la ley de la carrera militar, de 2007, aunque Felipe VI ha comunicado la decisión sobre los estudios universitarios de forma oficial al presidente Pedro Sánchez. Unos estudios que durarán cuatro años y tras los que la joven heredera podría optar por una especialización internacional en un centro europeo o estadounidense de prestigio, tal y como hizo el monarca en 1995 con el Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, en Washington. Pero, a diferencia de su carrera militar, que la Casa Real y el Ministerio de Defensa diseñaron específicamente para ella y que es prácticamente idéntica a la que realizó su padre como príncipe de Asturias, Leonor de Borbón cursará sin ninguna modificación el grado de Ciencias Políticas que ofrece la Carlos III y por el que obtendrá al finalizarlo un título homologado como el resto de sus compañeros. Ni siquiera convalidará algunas asignaturas ya cursadas a su paso por las tres academias militares. Sin trato preferente Tras tomar la decisión junto a sus padres, la princesa presentó a finales de marzo su solicitud para el campus que la universidad tiene en Getafe. Aunque el procedimiento ordinario para la matriculación no se abrirá hasta junio, una vez superada la EBAU, la universidad madrileña ofrece una admisión anticipada, -la Early Admission - para los estudiantes extranjeros o aquellos que hayan cursado estudios en el Bachillerato Internacional en sistemas educativos de países de la Unión Europea, como es el caso de la princesa de Asturias, que estudió en el UWC de Gales. Una vía de acceso cada año a la Universidad Carlos III, una de las universidades públicas más prestigiosas de España, para un 8% del alumnado -unos 300 estudiantes, de los que unos 60 son españoles- y cuya admisión resuelve una comisión nombrada por el rector en el que se valora la nota media del expediente académico y las calificaciones en las asignaturas consideradas afines a los contenidos del Grado solicitado. En el caso de la heredera de la Corona, confirman fuentes de Zarzuela, se han aportado además las notas de la Academia de Zaragoza y Marín. Al igual que estos tres años en cada una de las academias de los tres ejércitos, donde ha completado una exigente formación militar que combina funciones institucionales con formación castrense y diplomática, la princesa Leonor compatibilizará sus estudios, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales. Aún así, su agenda seguirá estando "limitada" para que pueda centrarse en sus estudios en la preparación que requiere su futuro papel como Jefa del Estado. Según un estudio de la asociación Concordia Real, Leonor de Borbón se sitúa "entre las herederas con la formación más completa y equilibrada de Europa, al integrar simultáneamente formación militar, académica y compromiso institucional".

Aunque su llegada a la universidad madrileña ocasionará cierto revuelo los primeros días de clase, en Zarzuela confían en que la presencia de la heredera se normalice rápido y pueda ser una estudiante más como lo fue su padre a su paso por la Autónoma hace 33 años.