Borja Sémper en 'El Hormiguero': "No podemos vivir en una sociedad que se grita constantemente"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, visitó anoche el plató de El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad política, marcada por la crispación y los recientes movimientos en el Gobierno. Sémper, conocido por su perfil moderado, no tardó en lamentar el clima de tensión que se respira en el Congreso y en las calles, subrayando que la política debería ser una herramienta de construcción y no un arma arrojadiza. Durante la entrevista, el político vasco insistió en que el ruido mediático está alejando a los ciudadanos de las instituciones, dejando una reflexión profunda sobre la convivencia democrática.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando Sémper abordó la estrategia de confrontación que domina el debate público. El portavoz popular fue tajante al afirmar que la responsabilidad de los líderes es rebajar los decibelios para centrarse en los problemas reales de los españoles. En este sentido, destacó que el país se encuentra en un bucle de reproches que impide avanzar en reformas estructurales necesarias, señalando que la gestión del Ejecutivo actual está más centrada en la supervivencia política que en el interés general de la nación.

Respecto a la situación interna de su formación y su relación con otras fuerzas, Sémper quiso dejar claro que el Partido Popular busca ser una alternativa sólida y previsible. A preguntas de Motos sobre los pactos y la gobernabilidad, el invitado defendió la necesidad de recuperar la centralidad y el respeto institucional. Según explicó, la política española necesita urgentemente un retorno a la cortesía y al debate de ideas fundamentado, huyendo de los eslóganes vacíos y los ataques personales que, a su juicio, han degradado la vida parlamentaria en los últimos años.

Finalmente, la charla derivó hacia aspectos más personales de su trayectoria, donde Sémper recordó los años difíciles en el País Vasco y cómo esa experiencia moldeó su visión de la libertad. El portavoz concluyó su intervención con un mensaje de optimismo contenido, instando a la sociedad a no dejarse arrastrar por el pesimismo y a exigir a sus representantes una mayor altura de miras. Su paso por el programa de Antena 3 dejó la imagen de un político que, a pesar de las críticas internas y externas, apuesta por un discurso pausado en tiempos de máxima agitación.