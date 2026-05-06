Las confesiones de Julia Janeiro antes de su estreno en televisión

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En marzo de 2025, un juez decretaba que, a pesar de la exposición mediática de sus padres y de sus incursiones en redes sociales, Julia Janeiro no era personaje público. Apenas un año después, la joven ha decidido dar el salto a la escena pública y no solo participar en el programa de televisión 'La caja amarilla', como se anunció a finales de abril, sino protagonizar la portada de la revista '¡Hola!', donde ha concedido su primera entrevista en exclusiva. "Cuando cumplí los 18 años no quise ser personaje público porque estaba traumatizada. Ahora es el momento", ha asegurado a la publicación la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que cumplió 23 años el pasado 18 de abril.

La joven, que pide que le llamen Juls, siente que ha sido "muy prejuzgada". "Siempre me dicen que parezco borde, prepotente o seca, y soy todo lo contario. Todo es una coraza que me he puesto desde pequeña", subraya. Una protección que se debe a los malos momentos que pasó durante su infancia. "Sufrí bullying desde los site años hasta los dieciséis. Mis padres iban a los colegios a hablar, pero allí nunca hacían nada. Hasta el personal del colegio me llegó a echar la culpa", recuerda. "Nadie quería jugar conmigo y pasaba los recreos en el baño. Si había que trabajar en grupo en clase, me dejaban siempre sola. Me tuve que cambiar de colegio", lamenta.

La hija del torero y la odontóloga afirma que creció escuchando mentiras sobre sus padres y que el rechazo contra ella era continuo. Algo que comenzó con un grupo de niñas pero que, con el tiempo, se fue extendiendo. Una experiencia tan difícil que, según relata la revista, vuelve a llenar de lágrimas sus ojos al rememorarla.

Sin embargo, se queda con lo bueno y con la nueva vida que comenzó en Nueva York a los 16 años formándose como maquilladora. "Decidí irme, precisamente, para empezar de nuevo. Quería que nadie me conociera, ni supiese de dónde venía ni quién era mi familia", explica. "Me salvó irme a Estados Unidos", sentencia.

Cambios difíciles Pero los problemas no se quedaron en el centro escolar. Al cumplir los 18 años, "no estaba en un buen momento". "No me sentía bien por muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Fue algo que me marcó muchísimo", narra. En este sentido, recuerda las críticas "tan feas y duras" hacia su persona y las "mentiras tan graves, que no tenían ni pies ni cabeza". "Me tuve que alejar de muchas amistades que no podían vivir con eso o no supieron manejarlo", lamenta. Un distanciamiento difícil porque no se debía a su comportamiento sino a causas externas.

Ahora, la situación es diferente y, más madura, se muestra muy ilusionada con la oportunidad de dar el salto a la pequeña pantalla como concursante de 'La caja amarilla', donde coincidirá con Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nájera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago. Eso sí, su ambición va más allá y le encantaría participar en una película, incluso en una de 'Torrente' como ya hizo su padre.