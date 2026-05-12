Fiscalía accederá al historial de recetas médicas de Tiger Woods en su juicio en Florida

El presidente de Estados Unidos concedió la Medalla de la Libertad al golfista Tiger Woods.

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Fiscales estadounidenses podrán acceder al historial de consumo de medicinas de prescripción médica del golfista Tiger Woods en su juicio por presuntamente conducir bajo la influencia de narcóticos en Florida, según determinó este martes el juez del caso.

El juez Darren Steele, del Circuito 19 de Florida, falló en una audiencia de cinco minutos a la que no asistió el deportista, a favor de la petición de los fiscales de acceder a los registros de consumo de Woods, pero aceptó la condición de la defensa de no divulgar dicho historial al público en general.

La orden permitirá a los fiscales ver las recetas médicas del golfista de este año en una farmacia en Palm Beach, en Florida, según los reportes de los medios locales que accedieron a la audiencia como WPBF y TCPalm.

La audiencia se fijó para resolver la disputa entre la defensa, que argumentaba que Woods tiene un derecho constitucional a la privacidad, y las autoridades, que señalaron que es relevante para el caso conocer las dosis y medicamentos que el golfista consumía.

Esto porque a Woods, de 50 años, lo detuvieron el 27 de marzo en la localidad de Jupiter con síntomas de deterioro físico, sudando "fuertemente" y caminando de forma "letárgica", según los agentes de Policía, que dijeron que llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide.

Aunque no dio positivo en la prueba de alcoholemia, se negó a someterse a una prueba de orina y las autoridades lo acusaron de conducir bajo la influencia de sustancias.

El golfista se ha declarado inocente, pero anunció días después del accidente que se apartaba temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud, tras lo que obtuvo permiso judicial para marcharse a un país que no se reveló.

Woods está alejado de los campos desde 2024, recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y también de su séptima operación de espalda.

Sin embargo, había sondeado la idea de participar en el Masters de Augusta, el primer 'grande' de la temporada que tuvo lugar en abril, lo que hubiese marcado su retorno tras casi dos años de inactividad.