Hiba Abouk sorprende al confesar que tendría una noche de sexo con Florentino Pérez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La actriz Hiba Abouk ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras su reciente paso por el plató de 'La Revuelta', el programa conducido por David Broncano. Durante una entrevista marcada por la naturalidad y el humor que caracteriza al formato, la intérprete de 'El Príncipe' no esquivó ninguna de las preguntas personales, dejando un titular que ha corrido como la pólvora por las redes sociales al mencionar directamente al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

En el transcurso de la charla, Broncano planteó una de sus ya habituales dinámicas hipotéticas, preguntando a la actriz sobre la posibilidad de tener un encuentro íntimo con diversas personalidades públicas. Para sorpresa del público presente y del propio presentador, Abouk no descartó de forma tajante una noche de pasión con el máximo dirigente blanco. Con total sinceridad y entre risas, la actriz afirmó que no tendría inconveniente en tener una noche de sexo con él, siempre y cuando el contexto o la historia que rodeara el momento fuera lo suficientemente interesante.

"Si hay una buena historia, yo lo hago por la historia", explicó la artista, subrayando que para ella el atractivo de una experiencia a veces reside más en la anécdota y en el peso del personaje que en otros factores convencionales. Esta declaración desató las carcajadas en el teatro, ya que la actriz insistió en que "haga falta lo que haga falta" para que la vivencia sea memorable, restándole importancia a la diferencia de edad o a la posición institucional de Pérez.

Además de este momento viral, la visita de Hiba Abouk a 'La Revuelta' sirvió para repasar su trayectoria profesional y su situación actual. Sin embargo, su disposición a protagonizar una trama romántica o sexual con una de las figuras más poderosas del mundo empresarial y deportivo ha sido lo más comentado de la noche. La actriz demostró una vez más su capacidad para desenvolverse en programas de entretenimiento sin complejos, dejando claro que su sentido del humor está por encima de cualquier posible polémica mediática.