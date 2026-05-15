Pepe Rodríguez revela el distanciamiento más crítico con Jordi Cruz tras trece años en MasterChef

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pepe Rodríguez ha sorprendido a la audiencia al desvelar uno de los secretos mejor guardados de su relación con Jordi Cruz. Durante su reciente participación en el programa 100% Únicos de Cuatro, el veterano juez de MasterChef admitió que, a pesar de la profunda amistad y el cariño que les une, han atravesado momentos de extrema tensión que nunca llegaron a trascender a la pantalla. El cocinero de Illescas relató que en una ocasión estuvieron cerca de un mes y medio sin hablarse, manteniendo un silencio absoluto fuera de las cámaras.

Este distanciamiento se produjo en pleno periodo de grabaciones, lo que obligaba a ambos a trabajar juntos día tras día y a fingir normalidad ante los focos. Pepe Rodríguez explicó que la situación fue especialmente compleja debido a la terquedad de ambos, ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar su brazo a torcer para solucionar el conflicto. A pesar de la incomodidad de compartir set sin mediar palabra, el profesionalismo de los jueces permitió que el espectador no percibiera ninguna anomalía en el desarrollo del concurso.

El chef del restaurante El Bohío justificó estos roces como parte de una dinámica de hermanos en la que el "pique" constante es la norma. Según sus propias palabras, le divierte enormemente fastidiar a su compañero catalán, ya que conoce perfectamente qué teclas tocar para incomodarle. Rodríguez subrayó que su personalidad es mucho más despreocupada y dada a reírse de sí mismo, mientras que a Jordi Cruz le gusta mantener una imagen más impecable, lo que genera constantes choques de caracteres.

Tras trece años compartiendo el jurado del talent culinario más famoso de España, Pepe Rodríguez asegura que estos episodios forman parte del pasado y que actualmente gozan de una relación excelente. El cocinero concluyó que, aunque se sigan "tocando las narices" de forma habitual, el vínculo que han forjado es irrompible. Ambos han aprendido a entenderse y a aceptar sus diferencias, comprendiendo que la rivalidad y la complicidad son los ingredientes que han mantenido viva la química del programa durante más de una década.