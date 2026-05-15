Virginia Fonseca rompe con Vinicius

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Virginia Fonseca acaba de romper con Vinicius Jr. Así lo anunció la 'influencer' y presentadora de televisión brasileña de 27 años en su cuenta de Instagram. "Siempre me permitiré vivir. Algo real, sin miedo, sin calcularlo, y sin dejar de ser quien soy. Mientras estábamos juntos me entregué, como me entrego a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Siempre he trabajado duro, siempre he estado muy concentrada en mis sueños y mis responsabilidades. Pero también soy mujer, y me permití vivir esto sin poner barreras, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación", escribió Fonseca en portugués sobre una foto en blanco y negro en la que se podía ver al jugador merengue de 25 años.

"A lo largo de mi vida he aprendido a no negociar nunca lo que es innegociable para mí. Así que, cuando algo ya no tiene sentido para mí, prefiero tener la madurez para terminarlo con cariño en lugar de quedarme solo por quedarme", continuaba. Finalmente, Fonseca concluía: "Hoy, elegimos respetar el camino del otro. Apoyo la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo esto es con cariño. Pido respeto y que se convierta en una página pasada en la vida de todos, tal como será en la mía".

La noticia ha pillado a los seguidores de la 'influencer' por sorpresa porque este mismo jueves la joven animaba a su todavía pareja en el campo del Real Madrid y desde su palco. El romance entre Vinicius y la comunicadora brasileña comenzó el verano pasado no con pocos altibajos. Uno de los más sonados tuvo lugar en octubre del pasado año cuando salieron a la luz unos supuestos mensajes entre el futbolista y otras mujeres y Fonseca decidió cortar la relación.

Poco después el jugador entonó el 'mea culpa' publicando en su cuenta de Instagram un comunicado en el que pedía perdón a su novia por haber sido "descuidado". "Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir", comenzaba aquel texto. "Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble", seguía el futbolista. "No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto", zanjaba.

Semanas después, la pareja se dio otra oportunidad. Al parecer, la última. Fonseca, que supera los 54 millones de seguidores en Instagram, los 38 millones en TikTok y los 11 millones en YouTube, estuvo antes con el cantante Zé Felipe, con el que tuvo tres hijos.