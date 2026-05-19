El detalle que conecta a Antonio Flores con León: la mili que Lola Flores intentó cambiar y acabó saliendo mal

Antonio Flores hizo parte de la mili en León antes de regresar a Madrid, según revela el documental Flores para Antonio.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El documental 'Flores para Antonio' ha devuelto a la conversación pública algunos de los episodios menos conocidos de la vida de Antonio Flores y que conecta directamente con León. El hijo de Lola Flores hizo allí parte de la mili antes de regresar a Madrid gracias a una gestión de su madre que terminó generando un problema inesperado. Lo que parecía un favor familiar acabó coincidiendo, según se relata en el documental, con uno de los momentos más delicados del cantante.

La historia aparece en uno de los pasajes del documental, convertido ya en uno de los contenidos más comentados alrededor de la saga Flores. En él se reconstruyen algunos de los años más complejos de Antonio Flores, marcados por las dudas, el peso del apellido y los problemas de adicción que acompañaron parte de su carrera artística. El episodio convierte a León en un lugar inesperadamente relevante dentro de la biografía de Antonio Flores, un detalle poco conocido hasta ahora y que el documental vuelve a poner sobre la mesa.

'Flores para Antonio' revela el paso de Antonio Flores por León durante la mili

Según se cuenta, Antonio Flores «hizo el campamento en León» antes de que su destino cambiara. La reconstrucción familiar sostiene que, más adelante, el cantante fue trasladado a Madrid porque «le buscaron un enchufe», un movimiento impulsado desde el entorno de Lola Flores para evitar que permaneciera lejos de casa.

Flores para Antonio reconstruye algunos de los episodios más desconocidos de la vida del cantante, incluido su paso por la mili en León.Flores para Antonio

El relato da un giro inesperado cuando el documental recupera una anécdota televisiva protagonizada por la propia artista. Según recuerdan familiares y amigos, Lola Flores llegó a reconocer públicamente en televisión: «Yo a mi Antoñito lo tengo enchufado en la mili», una frase que, según recuerdan los testimonios del documental, terminó generando un fuerte revuelo y provocó llamadas de otras familias, molestas por el trato que recibía su hijo.

El episodio dio un giro inesperado y acabó teniendo consecuencias inmediatas para Antonio. El artista perdió ese trato favorable y regresado a una situación mucho más dura. Uno de los testimonios resume aquel momento de manera contundente: «Se quedó sin el enchufe».

El documental presenta aquella intervención de Lola Flores como un intento de proteger a su hijo y mantenerlo cerca de casa, sin imaginar las consecuencias que terminarían llegando después.

La relación entre Lola Flores y Antonio Flores ocupa un lugar central en el documental Flores para Antonio.Getty Images

Antonio Flores, León y el episodio que el documental vincula a sus años más difíciles

El documental no se queda únicamente en el episodio de la mili. También contextualiza aquellos años como un tiempo especialmente complejo para Antonio Flores. Uno de los testimonios incluidos en 'Flores para Antonio' sostiene que fue entonces «el periodo en el que peor estuvo, donde tuvo más problemas», aludiendo a una etapa marcada por el consumo de drogas y una fuerte inestabilidad emocional. En ese mismo relato, una persona de su entorno asegura que el cantante «quedó muy tocado en todos los sentidos» y recuerda que, tiempo después, «tuvo que ir a un centro de desintoxicación».

La producción evita simplificaciones y presenta el episodio como una suma de factores. Antonio Flores arrastraba una enorme presión personal, dudas constantes sobre su identidad artística y el peso de ser «el hijo de Lola Flores». El propio Antonio Flores llegó a recordar aquellos meses como un punto de inflexión. En unas imágenes de archivo recuperadas por Flores para Antonio, el músico reconoce: «Ese año que estuve perdido en la mili, que me cortó mi carrera y me cortó todo».

Antonio Flores y Lolita Flores durante una aparición pública en los años de mayor exposición mediática de la saga Flores.Getty Images

Con el tiempo, el músico consiguió reconstruir parte de su carrera y firmó algunos de los trabajos más importantes de su vida, pero su paso por León durante la mili y el intento de acercarlo a Madrid terminó convertido en una de esas historias familiares que ayudan a entender mejor los claroscuros de Antonio Flores.