Carmen Lomana y el bolso de más de 30.000 euros que regaló a su ama de llaves

La leonesa comenzó su colección de bolsos de lujo a los 18 años, pero regaló este modelo por ser demasiado clásico para su estilo.Getty Images

Publicado por Silvia S. Jiménez Creado: Actualizado:

Por todos es sabido la gran afición (y el buen gusto) de Carmen Lomana por la moda. De hecho, la empresaria y colaboradora en medios leonesa posee algunas de las piezas más codiciadas del mundo de los bolsos, incluyendo varios modelos de la firma de lujo francesa Hermès, tan icónicos como el Birkin o el Kelly, tal y como ya ha contado previamente.

Considerados auténticos símbolos de estatus dentro de la moda internacional, estas piezas alcanzan ahora precios extraordinarios en el mercado de reventa de lujo (llegando a superar, dependiendo del modelo y acabado, los 50.000 euros).

Aunque lo más sorprende no son las joyas en el armario de Lomana, sino que, tal y como ella misma ha contado en su sección en Las Mañanas de KISS FM, hubo un momento en el que una pieza en concreto tuvo tan poco valor que la regaló. Haciendo gala de su habitual gracia, la leonesa recordó recientemente esta anécdota en el programa de radio en el colabora, recordando que ella recibió un bolso modelo Kelly de Hermès en rojo de parte de sus padres cuando cumplió 18 años.

El motivo era que, en su opinión de entonces, se trata de un "bolso de vieja" que no iba nada acorde con su estilo. "Y mi madre estaba indignada", pensando que era una desagradecida y una "hippie".

Así, y mientras Lomana estaba trabajando en Londres, un día vio la oportunidad de deshacerse de ese bolso que le resultaba tan clásico. "Como me tenía harta [el bolso] era le dije a la housekeeper: "¿Te gusta? y simplemente se lo di".

Aunque en ese momento probablemente el valor del accesorio no superase los 4.000 o 5.000 euros (unas 831.000 pesetas entonces), hoy un modelo sencillo puede llegar a sobrepasar los 30.000 euros en plataformas de segunda mano. Además, hay algunos modelos exclusivos, como ediciones limitadas o acabados en piel de cocodrilo, que pueden superar los 100.000.

"Para que veas lo que cambian las personas", terció Lomana en un momento simpático de la conversación. "Yo pensé que aquello no era cool.."