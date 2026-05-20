Carmen Lomana sale en defensa de Amaia Montero: «No había derecho a cómo la han despellejado»

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Carmen Lomana ha querido posicionarse públicamente sobre uno de los regresos musicales más comentados de los últimos tiempos: el de Amaia Montero. La socialité intervino este fin de semana en el programa Fin de Semana de COPE y aprovechó una conversación sobre la vuelta de la cantante donostiarra a los escenarios con La Oreja de Van Gogh para salir en su defensa de forma rotunda. Según se comentó en el espacio radiofónico, los primeros conciertos del regreso de Amaia han generado división entre algunos seguidores, especialmente por comentarios sobre su voz y afinación. Fue ahí donde Lomana no dudó en expresar una opinión muy clara.

Durante el programa de COPE, el equipo recordó que Amaia Montero había vuelto a actuar con La Oreja de Van Gogh y que, tras los conciertos celebrados en Bilbao, algunos usuarios en redes sociales y ciertos medios habían cuestionado el estado vocal de la cantante. La conversación derivó hacia el impacto emocional de esas críticas y Carmen Lomana reaccionó de manera contundente.

La empresaria y colaboradora aseguró en el programa Fin de Semana de COPE: «Yo la he defendido a muerte porque no había derecho cómo la han despellejado»

La frase resume perfectamente la posición de Lomana, que se mostró muy crítica con el nivel de exigencia y dureza que, a su juicio, se ha impuesto sobre la artista vasca en este esperado regreso. En un momento en el que las redes sociales amplifican cada error o cada detalle de una actuación, Carmen quiso poner el foco en otro aspecto: el tiempo que Amaia llevaba alejada de los escenarios.

Carmen Lomana sobre Amaia Montero: «Tiene que seguir y descansar»

Lejos de quedarse únicamente en la crítica hacia los comentarios negativos, Lomana también quiso enviar un mensaje de apoyo a la cantante y relativizar los fallos que algunos espectadores detectaron en sus primeros conciertos.

En COPE, Carmen Lomana explicó: «Lo que tiene que hacer es no mirar todas las barbaridades que dicen los haters en Instagram» y añadió que la cantante debe «seguir y trabajar mucho la voz y descansar, porque ella lleva mucho tiempo sin cantar, era su primer concierto»

La reflexión llega justo después de que trascendiera que Amaia Montero había tenido que responder públicamente a rumores sobre una posible retirada anticipada de la gira. Tal y como se comentó en el programa de COPE, la artista negó que estuviera pensando abandonar y aseguró que continúa comprometida con esta nueva etapa musical.

La intervención de Carmen Lomana introduce además un debate recurrente en la industria musical: el nivel de presión al que se enfrentan artistas veteranos cuando regresan tras años alejados del foco. En este caso, la colaboradora dejó claro que, en su opinión, el regreso de Amaia merece más paciencia que juicio inmediato.