Carmen Lomana sobre la reina Letizia: «Parece como si la hubieran dado mechas plateadas»

Publicado por Silvia Jiménez Creado: Actualizado:

Carmen Lomana ha vuelto a cobrar protagonismo en las redes gracias a su sección como invitada en el programa radiofónico en el que colabora. En su última intervención, la empresaria, coleccionista de alta costura, tertuliana televisiva y personaje habitual en eventos de élite ha dicho ser fan acérrima de las canas de la reina Letizia.

Tras mostrarle un titular, sacado de la revista ¡HOLA! donde se hacía referencia a las nuevas (y más evidentes) canas de la reina consorte, y preguntarle su opinión al respecto, Lomana no ha dudado en defender el cabello de la Reina española. “No es todo el pelo blanco, sino que parece que como si la hubieran dado mechas plateadas”, dijo como respuesta.

Contemplando una reciente foto con su nuevo estilo, Lomana continuó: “Me encantan”, antes de deshacerse en elogios sobre ella (“es guapa y culta”) y comentar sobre “lo guapa que estaba ayer”, refiriéndose al conjunto de traje blanco en estilo tweed que lució en su último acto oficial S.M la reina Letizia.

Una historia muy próxima a la realeza

Aunque nunca ha pertenecido a la realeza ni a la aristocracia titulada española, Lomana procede de una familia acomodada y altamente vinculada a la alta sociedad. No en vano, ella misma ha cultivado durante décadas una imagen muy cercana al mundo del lujo, la etiqueta y los círculos sociales próximos a la élite.

Con los años y con frecuencia, además, ha sido la encargada de comentar la actualidad de la Familia Real española en televisión y prensa, especialmente sobre Doña Letizia Ortiz Rocasolano y el rey Felipe VI. A consecuencia de su relación ambivalente con la Casa Real, sus opiniones (así como la franqueza y vehemencia de sus expresiones) han despertado polémica en ocasiones.

Si bien en distintas ocasiones ha criticado algunos gestos y estilos de la reina Letizia (como comentarios sobre su físico, que condujeron a una disculpa posterior de Lomana), siempre se ha declarado defensora de la monarquía y “juancarlista”, mostrando su simpatía hacia Juan Carlos I de forma abierta.

En resumen, y a pesar de esas críticas puntuales, Lomana siempre ha gozado de un trato cordial con todos miembros de la Familia Real y, en especial con la actual consorte, de quien ha hablado de cercanía y amabilidad en sus encuentros recientes.

Letizia en el acto junto al Secretariado Gitano Funadación (FSG) en Madrid, el pasado 30 de abril.Pablo Cuadra

Sobre su cabello y edad

A pesar de su opinión acerca del estilo de la Reina, Lomana, siempre fiel a su sentido del humor y filosofía vital, ha dejado claro que, por el contrario, ella no se dejaría canas. “Cuando sea mayor a lo mejor”, ha respondido, a la pregunta de sus compañeros de programa. “Soy muy joven”, afirmó entre las risas suspicaces de sus compañeros.

“No me gustan los hombres con el cabello teñido; sin embargo, me encantan los que llevan canas”, sentenció al respecto de la polémica entre hombres y mujeres en este sentido.