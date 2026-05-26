El leonés Frank Cuesta y Paloma Ramón sorprenden al mundo con las fotos oficiales de su boda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las redes sociales y el mundo del corazón se han visto sorprendidos por la publicación de las imágenes más esperadas de la temporada. Frank Cuesta, el carismático y siempre directo naturalista nacido en León, ha contraído matrimonio con su pareja, la nutricionista Paloma Ramón.

El enlace se ha celebrado en la más estricta intimidad, rodeado de un entorno natural que refleja a la perfección la filosofía de vida de la pareja.