Suspenden un festival con Nathy Peluso y Rels B en Tenerife por la visita del papa

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La Autoridad Portuaria de Santa Cruz ha suspendido los conciertos programados para este viernes en el Tenerife Music Festival, con artistas entre los que figuraban Rels B y Nathy Peluso, ya que se iban a celebrar en el recinto portuario poco después de la misa que allí oficiará el papa León XIV.

Esta decisión se ha tomado después de que el Gobierno de Canarias haya activado la alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) con motivo de la visita de León XIV a Tenerife el 12 de junio, según ha informado a EFE la Autoridad Portuaria.

Este dispositivo especial no permite la celebración de otro evento multitudinario que coincida con la visita del papa en la isla, han detallado las mismas fuentes,

Asimismo, no está autorizado que el viernes se lleven a cabo pruebas de sonido ni de iluminación en la Dársena de Los Llanos desde las 8:00 horas hasta las 17.00 horas.

El viernes 12 de junio estaba previsto que actuara en el puerto de Santa Cruz de Tenerife dentro del Tenerife Music Festival Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato.

El sábado, cuando ya no hay restricciones, está previsto que actúe Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro.