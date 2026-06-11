Detenido el cantante sevillano Beret por una supuesta agresión sexual dos días después de cantar en Barcelona por la visita del Papa
El artista arrestado, según ha avanzado la Cadena SER, ha pasado esta tarde a disposición de la autoridad judicial
El cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996) ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual, ha informado a EFE un portavoz policial, que de momento no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de los hechos.
El artista arrestado, según ha avanzado la Cadena SER, ha pasado esta tarde a disposición de la autoridad judicial, que deberá decidir en las próximas horas sobre su situación procesal.
El artista sevillano conocido como Beret cantó este martes ante el papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó 'Lo siento' con un coro infantil, en su segundo concierto papal tras la vigilia en la plaza de Lima de Madrid.