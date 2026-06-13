Arturo Pérez-Reverte estalla en redes sociales por un surrealista hallazgo en el baño de un hotel

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El conocido autor Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a generar un intenso debate en sus redes sociales tras relatar una experiencia que le ha dejado perplejo. Durante su estancia en un hotel, el escritor se encontró con una situación que consideró absurda en el cuarto de baño: un texto extremadamente largo y detallado impreso directamente sobre la tapa del inodoro, destinado a explicar su funcionamiento a los usuarios.Visiblemente molesto, el académico no dudó en expresar su opinión con su habitual contundencia, sentenciando que "no somos más gilipollas porque no podemos". Para Pérez-Reverte, la presencia de tal cantidad de instrucciones en un lugar tan íntimo es un ejemplo de la deriva innecesaria de algunas normas actuales, una queja que ha conectado rápidamente con muchos de sus seguidores, quienes han reaccionado con una mezcla de humor e indignación. Las respuestas en las plataformas digitales no se han hecho esperar, convirtiendo el incidente en un fenómeno viral. Mientras algunos usuarios bromeaban con que, al menos, las instrucciones podrían servir como lectura de entretenimiento, otros aprovechaban para criticar la tendencia de convertir elementos básicos de la vida cotidiana en objetos sujetos a explicaciones técnicas innecesarias, señalando irónicamente cómo el marketing y la excesiva regulación parecen estar dominando incluso los espacios más privados.